SLIKA I PRILIKA OCA

Znate li čiji je sin ovaj isklesani mladić koji plijeni pažnju? Otac mu je jedna od naših najvećih sportskih legendi

VL
Autor
Vecernji.hr
16.08.2025.
u 09:00

Sin jedne od najvećih hrvatskih sportskih legendi, Mirka Filipovića, sve više privlači pažnju javnosti. 22-godišnji Ivan Filipović nevjerojatno podsjeća na slavnog oca u mlađim danima.

Mirko Filipović, legendarni Cro Cop, u braku sa suprugom Klaudijom ima dvojicu sinova, 22-godišnjeg Ivana i 14-godišnjeg Filipa, a upravo je stariji sin postao prava zvijezda na društvenim mrežama. Slavni otac ne skriva ponos te često dijeli fotografije svojih sinova, no Ivanove objave redovito izazivaju lavinu komentara. Iako je odabrao drugačiji životni put i nije se posvetio borilačkoj karijeri, njegova posvećenost treninzima i impresivna tjelesna sprema su očiti.

Fizička sličnost između oca i sina doista je zapanjujuća, a obožavatelji često ističu kako je Ivan preslika svog oca iz mlađih dana, od crta lica do isklesane figure. Gotovo svaka nova fotografija pokreće raspravu o "čudesnoj genetici". Posebno se pamti fotografija iz 2023., kada je Cro Cop objavio sliku Ivana dok odmara pored bazena i slavodobitno napisao: - Krv nije voda - a pratitelji su tada jednoglasno zaključili da je mladić Mirkova slika i prilika.

Ivan je aktivan na društvenim mrežama, gdje rado dijeli trenutke iz svog života, a u prvom planu je često njegovo besprijekorno tijelo. Njegove objave ne prolaze nezapaženo, a pratitelji ga redovito obasipaju komplimentima poput "Odlična forma" i "Ajme... Kakav pogled". Sudeći prema fotografijama, čini se da je srce zgodnog Ivana osvojila atraktivna plavuša s kojom često pozira.

FOTO Znate li kako izgleda zgodni sin Mirka Filipovića? Gazi njegovim stopama i ima atraktivnu djevojku
1/13

Iako Ivan naporno trenira, njegov otac Mirko ranije je izjavio kako bi više volio da se posveti znanstvenoj karijeri i završi fakultet. Unatoč tome, Cro Cop je uvijek naglašavao da će Ivan imati njegovu bezrezervnu podršku, bez obzira na to koji put odabere i ako ga srce ipak povuče u svijet profesionalnog sporta. Ta snažna podrška i obiteljska povezanost očituju se u njihovim zajedničkim trenucima koje dijele s javnošću.

- Smatram da sam korektan otac, brinem za svoju djecu i puno radim s njima. Želim da imaju izniman kućni odgoj. Mislim da sam kao otac relativno strog, ne dopuštam klincima da se bacaju po podu. Kad vam oni pruže ruku, a Ivan pogotovo, pogledat će vam u oči i reći 'Dobar dan, ja sam Ivan' - rekao je Mirko jednom prilikom.

Ključne riječi
showbiz Ivan Filipović Cro Cop Mirko Filipović

