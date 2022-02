Voditeljica otkriva tko ju je nagovorio da postane loto-djevojka, ali i što bi napravila da osvoji jackpot

Svoj debi kao voditeljica Lota Monica Jakšić je imala prošli tjedan i podijelila je s nama kakve su bile prve reakcije i je li imala tremu prije ovog javljanja uživo. – Reakcije obitelji i prijatelja bile su pozitivne. Svi su bili jako uzbuđeni i nestrpljivo su čekali emisiju. Prva osoba koju sam nazvala nakon završetka emisije je moj brat Marin. On je moj najiskreniji kritičar i velika podrška. Imala sam pozitivnu tremu, ali sam se jako veselila prvoj emisiji uživo. To je uistinu posebno iskustvo – zadovoljno nam govori 26-godišnja Istranka i otkriva kako se na audiciju prijavila na nagovor svoje majke koja je vidjela reklamu u kojoj se tražila nova voditeljica Lota i svidjela joj se ideja.

Obožava stripove

– Bila sam iznimno počašćena i sretna kad sam saznala da sam dobila ovaj angažman – kaže nam Monica i otkriva igra li ona igre na sreću i što bi napravila s nekim izdašnim jackpotom. – Volim malene srećke, a izdašan jackpot podijelila bih sa svojim najmilijima. Sreća je veća kad se dijeli. Možda bismo si kupili kućicu, a možda bismo uz to otišli i na egzotično putovanje – kaže nam profesorica francuskog i talijanskog jezika. Monica je radila i kao konsekutivna prevoditeljica intervjua s ilustratorima stripova i izdavačima knjiga i stripova za Marvel, Bonelli, Hachette BD te na festivalu stripa Comic Con pa smo je upitali koliko je to bilo zanimljivo iskustvo i koliko je stresno tako prevoditi te je li zaljubljenica u stripove ili joj je to bio novi teritorij.

– Iskustvo prevođenja bilo je jako vrijedno. Privatno sam velika ljubiteljica stripova, ponajviše francuskih i belgijskih, tako da mi to nije bio sasvim nepoznat teritorij. Naravno, uvijek je prisutna i doza pozitivnog uzbuđenja (adrenalina). Od ranih adolescentskih dana čitam stripove, a posebno mjesto u mojoj biblioteci ima Alan Ford, moj omiljeni strip – kaže Monica. Njezina velika strast je i glazba, a srcu su joj posebno prirasli jazz i soul. Ljubav prema glazbi posebno je bila izražena u njezinim tinejdžerskim godinama, a ima li sada ambicije ozbiljnije se posvetiti glazbi?

– Glazbom sam se zapravo najviše bavila u adolescentskim danima. Obrade koje su mi posebno drage su svakako akustične obrade Erykah Badu, Jill Scott, Lauryn Hill, Billie Holiday... To su mi neke od omiljenih umjetnica. Trenutačno nemam namjeru profilirati se u glazbenom smjeru – kaže nam Monica koja slobodno vrijeme voli provoditi u miru svog doma uz dobru knjigu, film ili seriju ili u šetnji prirodom sa psićem. Ne skriva da bi se jednog dana voljela okušati kao voditeljica i u nekom drugom televizijskom formatu, a poznata voditeljska imena uzori su joj odmalena.

Voditeljski uzori

– Voljela bih se okušati u još nekim voditeljskim angažmanima. To bi mi bilo veliko zadovoljstvo. Što se voditeljskih uzora tiče, za mene su to oduvijek bili voditelji Hrvatske radiotelevizije. Iznimno ih cijenim i smatram da su svi redom izvrsni. Voditeljice par excellence i uzori u punom smislu riječi su mi Helga Vlahović, Željka Fattorini, Ksenija Urličić i Jasmina Nikić. Današnje voditeljice koje su mi posebno prirasle srcu su Iva Šulentić, Danijela Trbović, Jelena Glišić, Barbara Kolar, Doris Pinčić, Marta Šimić Mrzlečki... – govori nam. Za kraj pitamo Monicu što bi željela da joj se ispuni u 2022. godini? – Budući da mi se nedavno ostvarila velika želja, da postanem voditeljica Lota, stvarno mogu reći da trenutačno nemam neostvarenih želja. 2022. godina će mi zauvijek ostati u sjećanju kao godina kad sam postala loto-djevojka. – veli.

