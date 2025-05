Voditelja svi sprdaju zbog izjave o Marku Bošnjaku: 'On je prva gej osoba u Hrvatskoj'

Nevjerojatna izjava britanskog televizijskog i radijskog voditelja Scotta Millsa odjeknula je tijekom prve polufinalne večeri Eurosonga, kada je, komentirajući nastup hrvatskog predstavnika Marka Bošnjaka, ustvrdio: "On je prva gay osoba u Hrvatskoj." Ovaj komentar, prenesen i na BBC-jevom prijenosu, munjevito se proširio društvenim mrežama, posebice na platformi X (nekadašnjem Twitteru), gdje je postao viralna senzacija i nepresušan izvor duhovitih opaski i mimova. Korisnici su se natjecali u šaljivim komentarima, a jedan od njih je zapisao: “Nisam znao da smo tek sad dobili prvog, a ja sam živio u laži cijeli život,” dok je drugi dodao: “Izgleda da Scott Mills poznaje Hrvatsku bolje od nas samih.”

Iako je Millsova izjava očito bila lapsus linguae, izazvavši salve smijeha, većina promatrača pretpostavlja kako je britanski komentator zapravo htio istaknuti da je Marko Bošnjak jedan od rijetkih, ako ne i prvih, javno deklariranih gay glazbenika u Hrvatskoj koji tako otvoreno nastupa i govori o svojoj seksualnoj orijentaciji. Nespretna formulacija, međutim, osigurala je Millsu neočekivanu popularnost na Balkanu, a Bošnjaku dodatnu medijsku pažnju, premda vjerojatno ne na način na koji je itko očekivao. Cijela situacija brzo je zasjenila i sam Markov nastup, koji, unatoč pohvalama za poboljšanu izvedbu, Hrvatskoj nije osigurao prolazak u finale natjecanja.

Marko Bošnjak, 21-godišnji pjevač, od samih početaka svoje karijere nije krio svoju seksualnost te je o njoj otvoreno govorio u brojnim intervjuima. U nedavnom razgovoru za RTL Direkt jasno je artikulirao svoj stav, pokazujući zrelost i hrabrost. - Ponosan sam na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta - izjavio je Bošnjak, dodajući kako im ne zamjera, ali ih poziva da se "referiraju na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore."

Mladi glazbenik svjestan je okruženja u kojem živi i izazova koje njegova otvorenost nosi, no ne odustaje od autentičnosti. - Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome - priznao je Bošnjak, naglašavajući kako želi živjeti punim plućima i ne skrivati se. Njegove riječi odjeknule su i ranije, primjerice u emisiji 'Nedjeljom u dva', gdje je također istaknuo ponos svojim identitetom.

Osvrćući se na pritisak javnosti i konzervativnog dijela društva, Marko Bošnjak je u spomenutom intervjuu za RTL Direkt izrazio i dozu tuge. - Svjestan sam gdje mi živimo i kakvo je to okruženje. Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe - rekao je, aludirajući na teret javnog istupanja kao deklarirani gay glazbenik u Hrvatskoj. Unatoč svemu, njegova poruka ostaje snažna i nepokolebljiva: - Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se. To je nešto na što želim staviti fokus jer nema potrebe da živimo život neiskreno. Treba živjeti punim plućima i autentično - zaključio je.