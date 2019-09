Ne skriva bijes! Naša voditeljica stala u obranu pulske liječnice i prozvala političare

#hrvatskilijecnici #zahvalnost #croatiandoctorsareexcellent #hardwork Vec nekoliko dana po hrvatskim medijima se u negativnom kontekstu provlaci vijest o jednoj (vrijednoj) lijecnici koja zaradjuje visoku placu za hrvatske prilike. Pritome se zenu napada i proziva kao da je nesto ukrala. Zelim javno pruziti podrsku ovoj lijecnici i ostalim hrvatskim lijecnicima, koji svoj iznimno odgovoran posao obavljaju u puno tezim uvjetima nego zapadni kolege i bivaju vrlo cesto napadani i anatemizirani u javnosti za svaki propust. U medjuvremenu spasavaju tisuce ljudskih zivota na dnevnoj bazi ali o tome nitko ne pise. Doktorica Mirna se nema sto opravdavati ikome. Sigurna sam da taj novac tesko zaradjuje i sretna sam sto ima lijecnika kolji dobro zaradjuju u Hrvatskoj. Hrvatski linecnici su sramotno malo placeni u odnosu na zapadne kolege, stoga trebamo biti sretni sto ostaju u Hrvatskoj iz domoljubno/emotivnih razloga. U zemlji stotina tisuca besposlenih politickih uhljeba, KOJI KRADU JAVNI NOVAC GDJE GOD STGNU, netko se usudjuje prozivati lijecnike?! Sramotno. Kao, uostalom vecina stvari koje se u posljednje vrijeme dogadjaju u Hrvatskoj. PODRSKA HRVATSKIM LIJECNICIMA♥️♥️♥️

