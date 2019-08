Vlatka Pokos: 'Štiti se tatin sinek, dotakli smo dno kao društvo'

#verenaheinz #justice #corruption #questions #unansweredquestions #whodidit #shame Ponekad me ljudi kritiziraju sto se ovdje bavim ozbiljnim temama. Ipak, nastavit cu tako ciniti jer me previse uznemiravaju stvari koje se dogadjaju u Hrvatskoj. Jedan od primjera koji su me posebno dirnuli jest smrt mlade Verene i svega sto se dogodilo poslije stravicne nesrece. SVi su nastavili zivjeti, brzo zaboravivsi jos jednu uzasnu vijest u novinama... Osim, naravno, njene unistene obitelji. Toliko neodgovorenih pitanja... Kako je to moguce? Zasto jos uvijek ne znamo tko je odgovoran za njenu smrt? Zasto je istraga nastavljena tek po inzistiranju novinara? Sramotno ponasanje policije i lucke kapetanije, prebacivanje krivnje vec na pocetku na zrtvu??!! Ocigledno se stiti pocinitelj, vjerojatno tatin sinek. Sto se to dogadja s ljudima u Hrvatskoj? Ima li imalo morala i srama? Verenin otac s punim pravom moze tuziti ovu drzavu. Molila bih novinare da i dalje nastave traziti istinu jer se mozemo pouzdati jedino u to. Ovaj slucaj pokazuje da smo dotaknuli dno u svakom pogledu kao drustvo.

