Vjenčanje godine u subotu: Dolazi svjetska elita, prvi gosti počeli pristizati u Dubrovnik, a isplivali su još neki detalji

Još je samo nekoliko dana do vjenčanja godine u Dubrovniku. Naime, sudbonosno 'da' u Dubrovniku će izreći Nicole Artukovich, inače Amerikanka konavosko-hercegovačkih korijena te zaručnica poznatog hokejaša Liama Stewarta, sina slavnog glazbenika Roda Stewarta i supermodela Rachel Hunter. Na njihovom vjenčanju očekuju se brojna poznata lica, a neki uzvanici već su počeli pristizati. "Ovdje smo zbog Stewarta", pisali su prijatelji para koji su avionom stigli u Hrvatsku. Artukovich je svoje prijatelje odmah povela u obilazak Dubrovnika.

Inače, Dubrovački dnevnik piše da par imati zabavu dobrodošlice u Vrtu palmi, terasi luksuznog hotela. Vjenčat će ih pater Mirko Nikolić, a nakon što završi crkveni obred Liam, Nicole i uzvanici odlaze na tvrđavu Lovrjenac gdje će se zabavljati do dva sata u noći.

Poznati par prije vjenčanja dao je urediti web stranicu sa svim podacima svog vjenčanja na kojoj se može vidjeti kada će i gdje biti prijem gostiju, ceremonija i svečana večera. Osim toga, par je na stranici istaknuo i popis poklona koji bi voljeli dobiti. Među njima se mogu vidjeti razne stvari za kući, poklon bonovi, ali i štednja za bračno putovanje.

I dok se za bračno putovanje može pokloniti iznos koji osoba želi ili može, iznosi drugih poklona su jasno istaknuti. Par tako želi komplete ručnika čija je cijena 89 dolara, pročišćivač zraka čija je cijena 429 dolara, set posuđa od 39 dolara, ručnike za plažu cijene 75 dolara, setove čaša čija cijena je 45 dolara, komplet svijećnjaka od 539 dolara, kao i brojne druge kućanske potrepštine.

Podsjetimo, par je svoju dugogodišnju vezu započeo još prije trinaest godina dok su oboje pohađali srednju školu u Kaliforniji. Svoju su vezu, naime, odlučili okruniti brakom u Dubrovniku, odakle su mladenkini djed i baka emigrirali u Sjedinjene Američke Države. Vjenčanje krajem svibnja će nesumnjivo u Grad dovesti brojne poznate, ali i privući pažnju svih vodećih svjetskih medija. Koliko voli Hrvatsku, svjedoči ne samo činjenica da je za svoj savršeni dan u životu odabrala grad u kojem je provela nezaboravna ljeta i čime je "zarazila" cijelu obitelj Stewart, već i to što je svoju idealnu haljinu pronašla također u Hrvatskoj i to u salonu Le Concept by Alex naše priznate dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Uoči svečane ceremonije, mladenci su se prisjetili svog poznanstva koje je počelo dok su igrali beer pong jedno protiv drugog na srednjoškolskoj zabavi. - Zaljubilo se dvoje šesnaestogodišnjaka. Kad je Nicole završila srednju školu i koledž u Kaliforniji, Liam je otišao u Washington, a zatim na Aljasku igrati profesionalni hokej. Daljina je samo još više raznježila njihova mlada srca. Hodali su osam godina, živjeli u dvije zemlje i putovali u sedam drugih. Život se dogodio, tri godine su išli svojim putem i kako kaže stara poslovica, kao suđeni jedno drugom, našli su put natrag. Njihova ljubav nikad nije izblijedjela – napisali su budući mladenci na društvenim mrežama.

Naveli su i kako su kupili prvi dom u siječnju 2023., te poželjeli dobrodošlicu svom sinu Louieju Marku Rodericku Stewartu rođenom 12. svibnja 2023. Liam je buduću suprugu zaprosio 2. srpnja 2023.

