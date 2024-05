Zloguko proročanstvo o Williamovoj budućnosti izaziva jezu: 'Čeka ga razvod ili...'

Britanska kraljevska obitelj jedna je od najpoznatijih pa i ne čudi što se gotovo svaki segment njihova života stavlja pod povećalo. Članovi kraljevske obitelji već su naraštajima naviknuli neke stvari dijeliti s javnosti poput vjenčanja ili pogreba, no isto tako neke stvari koje bi voljeli zadržati samo za sebe ipak pronađu svoj put do javnosti. Tek što se doznalo da kralj Charles III. boluje od raka, njegova snaha Kate Middleton objavila je istu vijest i to tek nakon nekoliko mjeseci, kad se već nagađalo gdje je i zašto se ne pojavljuje na događajima i u javnosti. Dodatna nagađanja izazvala je i činjenica da ni kralj, a ni princeza nisu otkrili detalje svoje bolesti pa čak ni to od koje vrste raka boluju.

Mnogi su se također zapitali i što Charlesova bolest znači za budućnost monarhije, a neki su odgovore potražili u astrologiji i proročanstvima. Neka od predviđanja doista su bizarna, a jedan je od primjera jest i proricanje točnog datuma smrti kralja Charlesa ili tvrdnja da će kraljicu Camillu sustići karma zbog onog što je učinila pokojnoj princezi Diani.

U centru pozornosti posebno se našao i princ William, britanski prestolonasljednik koji je u dvostruko teškoj situaciji zato što se istodobno mora nositi s bolešću oca i supruge, ali i preuzimanjem dodatnih kraljevskih dužnosti. Hoće li William postati kralj i prije nego što se itko nadao ili možda uopće neće biti nasljednik, pitaju se mnogi. Naime, netko se prisjetio i Nostradamusova proročanstva koje tvrdi de će "otočnog kralja" naslijediti "onaj koji nema obilježja kralja", a neki su pak protumačili da je to znak kako bi kraljica Camilla mogla preuzeti tron ili Williamov mlađi brat, odbjegli princ Harry.

– On zna da mora biti spreman postati kralj. Kad se doznala Charlesova dijagnoza, sigurna sam da je njegova prva reakcija bila ona zabrinutog sina. No, tu je i veliki teret odgovornosti koji mu se spušta na ramena. Sigurna sam da je toga jako svjestan – komentirala je za Reuters Anna Whitelock, inače profesorica na London's City Universityju koja se bavi poviješću monarhije. S njezinom tvrdnjom složio se i astrolog Inbaal Hongman koji je za britanske medije kazao da će William spremno prihvatiti neke očeve dužnosti te da će stojećki izdržati sve probleme i nedaće koje su zahvatile britansku kraljevsku obitelj.

– Princ William potajno će preuzeti dodatne odgovornosti za slučaj da Charlesov oporavak dugo potraje. Pazit će da balansira svoj osobni život i brojne obveze kako ne bi doživio "burnout" – tvrdio je on. Astrologinja Debbie Frank, inače bliska prijateljica pokojne princeze Diane, Williamove majke, tvrdi da će 2024. godina biti ona u kojoj će se za Williama sve promijeniti.

– Planet Uran ukazuje na prekidanje s tradicijom i pokretanje novih inicijativa. Možemo očekivati da će William napraviti razliku i da će raditi stvari na svoj način. Listopad će biti mjesec moći za princa i princezu od Walesa. Jesen i zima pripremit će Williama za 2025. koja će za njega također biti važna – objasnila je astrologinja. Brazilski mistik Athos Salome pak tvrdi da će 2025. biti opasna godina za Kate Middleton koja će se, tvrdi on, suočiti sa ''značajnim zaprekama'' što se tiče njezina zdravlja te da će se boriti s problemima vezanima uz ‘''kosti, koljeno, nogu i zglobove'', no i s tim je li spremna preuzeti ulogu kraljice.

– Izazovi se tiču i toga je li spremna preuzeti krunu. U njenu će životu značajna biti 2025. godina i ožujak, lipanj, rujan i prosinac – kazao je Salome i naglasio da će to natjerati princezu da se fokusira isključivo na svoje zdravlje. Mnoga su predviđanja pojavila nakon što se doznalo za Kateinu i Charlesovu bolest, no poprilično je zlokobno proročanstvo koje je još 2010. izrekao azijski astrolog i kolumnist Anthony Cheng koji je rekao da par čekaju ozbiljni problemi nakon što princ William napuni 39 godina. – Par će imati ozbiljnih problema u dekadi koja nastupa nakon što on navrši 39 godina – tada se nagađalo kako je riječ o bračnim problemima ovog para. Princ William navršio je 39 godina 2021., a te godine dogodio se jedan od najvećih skandala za kraljevsku obitelj – ozloglašeni intervju u kojemu su Meghan Markle i Harry članove obitelji prozvali za rasizam, što je nepopravljivo naštetilo ionako narušen Williamov odnos s bratom. Iste je godine izgubio djeda, princa Phillipa, a samo godinu dana kasnije i baku, kraljicu Elizabetu.

Ne smijemo zaboraviti ni Harryjeve eksplozivne memoare u kojima brata nije štedio iznoseći obiteljsko prljavo rublje.

Ni pune dvije godine kasnije istodobno su oboljeli supruga i otac, a na njega je pao teret cijelog kraljevstva, pri čemu je jedina osoba s kojom ga je mogao podijeliti njegova omražena maćeha, kraljica Camilla. No, to nije kraj Williamovih nedaća, bar ako je vjerovati Anthonyju Chengu koji je ustvrdio da će princa u četrdesetima dočekati razvod ili velika nesreća. – Jedno od ovoga će se dogoditi. Ako to bude nesreća, izgledno je da će biti fatalna – zaključio je Cheng i upozorio princa da bi trebao izbjegavati putovanja na jug ili na tropske lokacije.

