Vjekoslav Katušin: Svoj posljednji film 'Čistilište' snimao sam u Puli, Amerikanci vole duh Hrvata

Vjekoslav Katušin, hrvatski producent s njemačkom adresom, ovih je dana boravio u Beogradu na Festivalu srpskog filma fantastike gdje je u Kombank dvorani prikazan njegov film C.L.E.A.N., odnosno “Čistilište”.

U Beogradu Katušin nije bio sam, već je bio u društvu jednog od najpoznatijih glumaca tog filma, Costasa Mandylora, koji je hrvatskoj publici itekako dobro poznat iz serijala “Slagalica strave”. Katušin je kao producent dobio i nagradu za najbolji film, a Mandylor za najbolju sporednu ulogu. Čistilište je inače snimano na lokacijama u Hrvatskoj, u Puli, a u njemu se pojavljuje još jedno poznato svjetsko ime, Tom Sizemore, kojega znamo iz nekih od najvećih hollywoodskih hitova poput “Spašavanja vojnika Ryana”, “Pada crnog jastreba”, “Pearl Harbora”, “Vrućine”, “Rođenih ubojica”… - Tri godine smo radili postprodukciju, cijeli se film snimio u Puli, svi računalni posebni efekti napravljeni su u Beogradu, u studiju Bunker, teško bismo našli bolje od njih s obzirom na referencije. Direktor je festivala Miroslav Lakobrija, koji nam je radio maske, a inače radi i za hrvatske i druge strane produkcije. – kazao je Katušin. Lakobrija je inače i autor maski u prošlogodišnjem domaćem hitu “Posljednji Srbin u Hrvatskoj”. U “Čistilištu” četiri glavna lika dolaze na oporavak od različitih ovisnosti u privatnu kliniku. No, počinju se događati čudne stvari pa malo-pomalo dolazi do kaosa, pogotovo kada se pojavi lik Toma Sizemora.

– U Beogradu su bili oduševljeni i Costasom Mandylorom, koji se tamo dobro zabavio, posebno na after partyju gdje se malo i zapjevalo! Izgubili smo glas. Drago mi je, jer je to prvi film koji sam u cijelosti sam producirao. Nakon objave na društvenim mrežama dobio sam ponudu da se film prikaže i u New Yorku, a otprije postoji interes i Netflixa. Distribuirat ćemo film i u Srbiji, u svim kinima, a u pregovorima smo i za distribuciju u Hrvatskoj i Sloveniji – rekao nam je Katušin, koji je nedavno dovršio snimanje još jednog filma, i to u Baranji, pa je sada, kaže, u toku postprodukcija, stvaranje specijalnih efekata koje radi Sebastian Khayat koji je isti posao radio i na hitovima “Osvetnici: Završna igra” te novom filmu o Hellboyju. Costasa Mandylora upitali smo za dojmove koje je stekao o Hrvatskoj.

– Dugo bih mogao odgovarati na ovo pitanje. No, da budem najkonkretniji, duh ljudi ovdje, gulaš koji Hrvati rade – ovdje sam to prvi put jeo i sada bih ga mogao jesti svaki dan. Ali duh ljudi u Hrvatskoj koji sam upoznao, oduvijek sam znao za tu vašu osobinu. Kao i ostali Amerikanci, Hrvatsku sam znao kao malu zemlju. Ali, svaka zemlja ima neki svoj san, bez obzira na veličinu. Vjekoslav radi filmove, a isto je mladić koji je odrastao u malom mjestu pa ima velike snove koji se do sada i ostvaruju. U mojem poslu male stvari mogu postati velikima, nikada ne znate, živite da sanjate jer se snovi mogu ostvariti. Pa evo zato i mene ovdje, u Hrvatskoj – kaže glumac.

– Jedan je od likova koje sam glumio mislilac, povrijeđen jer je izgubio kćer, ozbiljan je lik koji od glumca traži disciplinu. Drugi je nešto drukčiji, živi s krivnjom, ali malo različite vrste, nanio je čovječanstvu štetu jer je stvorio nešto što je izmaknulo kontroli. Slični su po krivnji, ali su različiti razlozi te krivnje. Tako sam mogao eksperimentirati, čini mi se da je redatelj zadovoljan, pa ću ponovno doći – govori nam hollywoodski glumac sada na boravku u Hrvatskoj.

– Volim putovati, a Grk sam podrijetlom pa smo susjedi i došao sam vidjeti nešto drukčije od Grčke i Grka. Prvi sam puta bio u Puli, koja je prekrasna, a ovaj put u Osijeku, koji je drukčiji. No, kako sam rekao, ova zemlja stvorena je od dobrih stvari, a u Americi nema toga. Bilo je sjajno pa se vraćam, kao što je rekao Arnold – I’ll be back! – rekao je Costas Mandylor.