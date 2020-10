Nakon debate kamere su snimile ovo neobično ponašanje Melanije Trump

Na posljednjoj predsjedničkoj debati, dvanaest dana prije izbora Donald Trump i Joe Biden sukobili su se oko načina upravljanja pandemijom koronavirusa u SAD-u i rasnih pitanja u zemlji te brojnih drugih tema. Na društvenim mrežama raspravljalo se o njihovim stavovima, ali pričalo se opet i o prvoj dami Amerike Melaniji Trump i njezinom neobičnom ponašanju.

Trenutak o kojem svi pričaju na društvenim mrežama i pitaju se što se događa s Melanijom dogodio se na kraju same debate kada su supružnici Trump napuštali pozornicu. U jednom trenutku Melania je naglo istrgnula svoju ruku iz suprugove, a ovo nije prvi put da na ovaj način otima ruku iz Trumpove.

- Melania, jesi li dobro? Opet je istrgnula ruku iz njegove, ovo nije prvi put. Njegovo ponašanje djeluje pomalo nasilno, ali ona kao da je navikla na to - bili su komentari na Twitteru. Otkako je Trump postao predsjednik šuška se o narušenim bračnim odnosima između njega i Melanie. Ova bivša manekenka rodom iz Slovenije navodno minimalno komunicira sa suprugom, a neki od zaposlenika u Bijeloj kući tvrdi kako predsjednik Amerike i Melania spavaju u odvojenim sobama i tijekom dana se gotovo i ne viđaju.

y’all see what I see??? #Debates2020 pic.twitter.com/JV6H15uirR