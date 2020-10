Od vrha do dna! Moćni par se razvodi nakon 20 godina braka, šuška se o preljubu

Premda se mjesecima pričalo i samo nagađalo, čini se da je brak do dva desetljeća između poznate urednice Anne Wintour i milijunaša Shelbyja Bryana zbilja došao kraju. Naime, Page Six saznaje da je njihov odnos unazad nekoliko mjeseci zahladio, a nagađanja je potvrdila i činjenica da par nije viđen već neko vrijeme zajedno u javnosti.

O razlozima razlaza ne zna se puno, ali šuškalo se da se Bryan vratio bivšoj supruzi Katherine Bryan čiji je suprug preminuo 2015. godine. Ipak, izvori bliski Katherine tvrde da nije sa Shelbyjem, koji ju je 1999. godine ostavio zbog Conde Nast Honcho.

- Prijatelji su i imaju djecu. To je sve - kazali su.

Foto: Guillaume Gaffiot/PIXSELL Archives Photos Séparation - Anna Wintour séparée de son compagnon Shelby Bryan - Archive - ANNA WINTOUR & SON COMPAGNON- SOIREE D'EXPOSIOTION DE DE VENTE AUX ENCHERES DES OEUVRES DE PATRICK DEMARCHELIER AU PETIT PALAIS . © Guillaume Gaffiot/bestimage Guillaume Gaffiot/Bestimage /PIXSELL

U međuvremenu, drugi izvori tvrde da Bryan provodi vrijeme u Teksasu, a da njihov odnos nije isti otkako se saznalo da Bryan duguje 1.2 milijuna dolara Poreznoj službi.

Anna je inače kći Charlesa Wintoura, glasovitog urednika London Evening Standarda. Na toj je poziciji radio od 1959. do 1976. i u vrijeme najvećeg uspjeha u svom je domu često znao ugostiti novinare i političare. A majka Eleanor, kći profesora s Harvarda, bila je, kako je rekao jedan Annin prijatelj, prava radikalistica, koja se brinula o potrebitima. Kako je na televiziji redovito gledala glazbeni show Cathy McGowan i listala časopis Seventeen koji joj je baka slala iz SAD-a, zaljubila se u modu.

Foto: pixsell

Počela je raditi već s 15 godina i to u utjecajnom butiku Biba, a iduće godine napustila je školu i prijavila se na program za pripravnice u modnoj kući Harrods. Od tadašnjeg dečka Richarda Nevilla, urednika popularnog i kontroverznog časopisa Oz, dodatno je učila o novinarstvu i izdavaštvu, zbog čega je s lakoćom osvojila urednike časopisa Harper’s & Queen, svog prvog radnog mjesta. Iako je posao radila jako dobro, zbog nesuglasica s kolegicom Min Hogg 1976. je dala otkaz i s dečkom, novinarom Jonom Bradshawom, preselila u New York gdje je počela raditi u Harper’s Bazaaru te u Vivi i New York Magazineu.

Uvijek besprijekorno odjevena, Anna je redefinirala pojam modne dive.

Foto: Reuters/Pixsell

– Većina modnih urednika iz tog vremena bila je poznata po tome da izgledaju kao beskućnice. Anna je prekršila to pravilo – istaknuo je tadašnji novinar New Yorka Anthony Haden-Guest. Svojim stilom impresionirala je i kreativnog direktora izdavačke kuće Condé Nast Alexandera Liebermana koji je dogovorio njezin susret s tadašnjom urednicom Voguea Grace Mirabellom. Mirabella je mladu Annu pitala koju poziciju unutar časopisa želi, a ova se nasmijala i odgovorila: “Vašu.” Budući da joj je Lieberman naredio da ju zaposli, Mirabella je bespomoćno gledala kako ambiciozna Anna svakodnevno ruši njezin autoritet i stvara novo poslovno carstvo.