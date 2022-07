Više od 5000 ljudi uživalo u bluesu na obali Cetine

Odlične svirke, dva dana druženja uz delicije na obali Cetine i puno dobrih uspomena sukus je petog izdanja Thrill Blues festivala, koji se ovog vikenda održava u Gradskom parku u Trilju. Sve je krenulo pomalo stidljivo prije pet godina, a ova se manifestacija prometnula u jedinstvenu pojavu ne samo kod nas, nego i u ovom dijelu Europe. Da festival ima svoju publiku uvjerili smo se i ove godine jer je u park ponovno došlo više od 5000 ljudi. Kao i svake godine festival donosi puno iznenađenja, a najveće je priredio Dino Jelusić koji se u petak pridružio ekipi na Welcome Jamu i pokazao svu raskoš svog talenta. U subotu je trebao svirati na Šalati, s grupom Whitesnake, no koncert ali i ostatak europske turneje otkazani su zbog bolesti članova benda.

- Kako je, nažalost, uz još tri koncerta Whitesnakea otkazan i onaj u Zagrebu, svi smo to iskoristili za neku vrstu kratkog odmora. Tako sam i ja došao do Zagreba na par dana, ali vuklo me da se okupam u našem moru pa sam nakratko produžio i do Splita. Zatim sam s ekipom završio u Trilju na blues festivalu, ispričao nam je Jelusić koji je oduševljen atmosferom u Trilju.

- Nevjerojatno mi je da u Trilju imate ovako dobar festival, svaka vam čast - rekao je Dino s pozornice festivala prije nego je s okupljenim glazbenicima zasvirao neke od najvećih rock i blues klasika. Prvo je zapjevao "Tush" od ZZ Topa, pa nam pokazao svu raskoš svog talenta premještajući se s jednog instrumenta na drugi. Na standardu Garyja Moorea "Walking By Myself" svirao je klavijature, a na "Whole Lotta Love" Led Zeppelina bubnjeve. Nakon toga nam je pokazao i kako svira bas gitaru. Na pozornici mu se tada pridružio i tata Dario koji je svirao gitaru, a kada je zasvirao i Yogi Lonich, svjetski poznati gitarist, koji je godinama nastupao s Chrisom Cornellom.

- Da mi je netko rekao kako će mi praktički ispred kuće svirati vokal Whitesnakea i gitarist Chrisa Cornella, ne bih mu vjerovao. Eto, sad se to ostvarilo - s nevjericom nam je pričao jedan poznati Triljanin.

Svirkom u Trilju oduševljen je i Michael Limnios, poznati grčki novinar koji je na festivalu drugu godinu zaredom

- Bio sam u Memphisu puno puta i nalazim dosta sličnosti s Triljem. Veseli me da ove godine nastupaju glazbenici iz čak devet zemalja. Festival bi dakle trebao promijeniti ime u Thrill International Blues Festival. Ovo što imate u Trilju nema u niti jednoj zemlji jugoistočne Europe. Uvjeren sam da će festival biti i bolji, rekao nam je Limnios.

U Trilj je stigao i Mike Vernon, britanski producent koji je producirao albume velikana kao što su Eric Clapton, Fleetwood Mac ili Ten Years After. Upravo je on Claptonu rekao da odvrne pojačalo do kraja i tako je praktički izumio distorziju.

- Impresioniran sam atmosferom, svirkom i festivalom. Trilj je zaista prekrasno mjesto, a posebno mi je fascinantno kako ovdje svi perfektno pričaju engleski. Vi ste Hrvati stvarno talentiran narod - rekao nam je Vernon koji je poput živuće glazbene enciklopedije. Nevjerojatno je iz njegovih usta bilo slušati kako su se stvarale prve ploče Fleetwood Maca, ali i prvi album Davida Bowieja, kojeg je također producirao.

- Često me pitaju kako je bilo raditi s Mickom Fleetwoodom i Peterom Greenom. S njima nisam imao nikakvih problema, kad bi se zatvorili u studio onda bi radili. Danas je vrlo lako i jeftino snimiti novi album, a mi smo prije 50 godina radili na četiri ili osam kanala i trudili se da ne griješimo puno. Naime, sve se snimalo na magnetofonske vrpce koje onda nisu bile baš jeftine – priča na Vernon, koji je u subotu i sam zasvirao s Thrill All Star Bendom.

- Tri puta sam odlazio u mirovinu i vraćao se iz nje jer bih producirao albume nekih novih blues izvođača, koji su me impresionirali. Posljednjih 20 godina živim u Španjolskoj i sada pokušavam i pjevati – kazao nam je Britanac kojeg je kraljica nagradila i titulom viteza.

Festival su otvorili triljski gradonačelnik Ivan Bugarin i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tonči Glavina, koji su još jednom naznačili važnost ovog festivala za cijelu Cetinsku krajinu.

Odavno smo popunili sve kapacitete, a imamo 507 ležajeva. Napunili smo i smještaje u Sinju i okolici. Gosti dolaze iz cijele Hrvatske, ali i iz Velike Britanije, Poljske, SAD-a, Francuske i drugih zemalja - kazala nam je Andriana Ivković, direktorica Turističke zajednice Trilja. Umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa nije krio zadovoljstvo, jer je u Trilj ponovno doveo rekordan broj ljudi.

Ne volim govoriti o brojkama, no drago mi je da se ljudi dobro zabavljaju. Program smo pomno slagali tako da ljudima nikad nije dosadno. Vrhunska svirka i ove godine najbolji nam je pokazatelj kako je festival u Trilju pun pogodak. Naravno, već smo krenuli s pripremama za iduću godinu i šesti po redu Thrill Blues Festival, kazao nam je Boris Hrepić Hrepa, umjetnički direktor festivala.

Druga večer festivala u gradskom parku počela je nastupom domaćih snaga D'Bluz, a nakon toga održala se i promocija albuma "Mirna Bosna" livanjske grupe 4 Hombres & Flowery. Odmah nakon njih svirao je i Odin Sokač, 14-godišnja blues senzacija iz Zagreba, a nakon toga na pozornicu su stigle najveće zvijezde - Thrill All Stars s Mikeom Vernonom, Ralph De Jong, Barry Finnerty Superbad Funk Machine, Norman Beaker Trio i Gisele Jackson uz pratnju Raphael Wressning Soul Gift Banda.

Posljednji dan festivala rezerviran je za sportske aktivnosti. U popodnevnim satima održat će se Blues Run, petkilometarska utrka koja počinje i završava u Gradskom parku. Kreativni pokretač utrke je Run Croatia, cijenjena sportska organizacija koja već godinama organizira jako popularne tematske utrke širom Hrvatske. Glazbenu blues-večer, nakon proglašenja pobjednika utrke, predvodi Vedran Božić i Rock Mastersi.

VIDEO Teški zločini: Ovi celebovi su iza rešetaka zbog zlostavljanja, ubojstva ali i slanja otrova Obami...