Vijoleta je pokazala kako izgleda nakon showa, ali i zanimljiv detalj na zidu lokala koji je konačno otvorila

Vijoleta Taleski, bivša kandidatkinja showa ''Život na vagi'', u posljednje vrijeme privlači sve više pozornosti na društvenim mrežama. Zagrepčanka je u show ušla sa 120,9 kilograma, dok je u finalnoj emisiji imala 76.4 kg.

I nakon finala nastavila je raditi na svom izgledu, a na društvenim mrežama često objavljuje fotografije na kojima je poprilično dotjerana. Ovaj put je objavila fotografiju u malo opuštenijem izdanju. Naime, Vijoleta je konačno otvorila svoj lokal koji je zbog situacije s koronavirusom morala zatvoriti.

"Sad je ok, počelo se raditi" stoji u jednom od komentara na njeinom profilu, kraj fotke na kojoj Vijoleta pozirala pokraj poklona koje je dobila povodom Dana žena. Vijoleta je i dalje u odličnoj formi, pa su se ostali komenatiri osvrnuli i na to.

Taleski je dobila puno čokolada, no vjerojatno ih neće odmah sve sama pojesti kako ne bi upala u staru rutinu ponovno natukla kilograme.

Da to ne napravi pomoći će joj i podsjetnik - majice iz 'Života na vagi' koje stoje na zidu njezinog lokala.

Vijoleta je u showu 'Život na vagi' izgubila nešto više od 44 kg. U finalnoj emisiji sve je oduševila kada se pojavila u dugačkoj haljini otvorenih ramena. No, čak i nakon showa Vijoleta nije stala s transformacijom te je na Instagramu otkrila da je sada na 49 kilograma manje nego što je imala, a nedavno je ugradila i ekstenzije. "Opa! Predivna si. Izgledaš puno mlađe s tom frizurom. Napravila si čudo, kapa do poda", poručili su joj pratitelji u komentarima ispod fotografije.