Nina Kraljić pozirala potpuno gola: Najsenzualnija ptica radosti

Pjevačica Nina Kraljić na svom Instagramu jučerašnji Dan žena obilježila je objavom fotografija na Instagramu na kojima pozira gola i uz fotografije je napisala čestitku. - Sretni praznici, najsenzualnija i najtalentiranija ptica radosti. Neka ovaj proljetni praznik donese najbolji poklon u obliku dobrog raspoloženja i sreće - bio je jedan od komentara ispod senzualnih fotografija pjevačice.

Nina je nedavno sudjelovala na Dori s pjesmom "Rijeka", ali pobjedu je odnijela Albina Grčić koja će nas predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu. Poslije Dore dosta se pisalo o tome kako Nina nije čestitala Albini na pobjedi, a otvoreno je priznala kako joj se pjesma ne sviđa.

- Čestitke Miji, Bernardi i Tomi i Filip je divan bio. Osobno svi 4 su mogli pobijedit. Ostalo neću komentirat. Tko hoće neka prati projekt dalje, tko neće – ne mora. Ionako se u ovoj državi od poštenog ne može živjet, pa stvarno radiš ovo iz čiste ljubavi jer više para potrošiš nego što zaradiš. Osim ako nemaš background - komentirala je tada Nina. Ubrzo nakon toga nestala je s društvenih mreža, a onda se vratila i predstavila je svoj novi projekt naziva Alkonost of Balkan.

- Iskreno se ne sjećam kad sam se zadnji puta osjećala ovako maximum happy. Kad ti se sve posloži, sve nepotrebno rastjera i očisti. Kad ostaneš bez teksta od cjeline koja se slaže unutar tebe i oko tebe u svakom smislu, u svakom dijelu tvog života. Feeling koji treba bit zabilježen svakako. Teško je to opisati, ali mislim da se zove istinska sreća. Valjda je nju i nemoguće opisati. Crazy happy. Just happy. Like a little kid. Radimo na još 3 pjesme i napokon samo guštanje u artu koji volimo - napisala je nedavno Nina.