Roditeljstvo je bilo moja ultimativna ambicija. Živim s kćerima, perem, peglam, kuham i ratujem s njima oko pospremanja

U razgovoru za Ekran, Mislav ne glumi da nije svjestan da velika većina političara, kad ugledaju njegovo ime na zaslonu mobitela, neće pustiti da predugo zvoni. Njegov poziv najčešće znači da dobivaju izvrstan termin i vremenski okvir kako bi nabrajali što su sve za narod napravili, javno se ulizivali predsjedniku svoje stranke ili pak jednostavno lagali. Na primjer o tome da su postali dijelom vlasti samo kako bi narodu bilo bolje, iako su do jučer najutjecajnije dužnosnike stranke koja će četiri godine vladali, glasno prozivali izdajnicima. A Mislav? On sve to zna, još i mnogo više o stvarnoj slici političke scene, ali mora biti profesionalan i pristojan.