VIDEO Švedska predstavnica imala je neugodnost s kostimom koji su primijetili i komentatori: 'Ovo je prilično ekskluzivno'

U prvom polufinalu Eurovizije, koje se održalo sinoć uz našu grupu Lelek, nastupila je i Švedska. Njihova predstavnica Felicia još i prije emisije uživo privlačila je puno pozornosti, a razlog tome jest maska po kojoj se razlikovala. Naime, Felicia je tijekom nastupa nosila masku sličnu onoj kakve nose liječnici tijekom operacija ili kakve su se nosile tijekom pandemije te privukla mnogo komentara. No, negativni komentari i šale na njezin račun nisu joj bili najveći problem. Ovo što ju je više mučilo jest neugodnost koja joj se dogodila - maska joj je skliznula i to u trenutku kada se promijenila rasvjeta i pozornica nakratko zamračila. Kada su se reflektori ponovno upalili, pjevačica je i dalje nosila velike naočale, ali bez maske koja je trebala ostati dio koreografije i vizualnog koncepta nastupa. Iako je nezgoda bila vidljiva, pjevačica nije pokazala znakove panike te je profesionalno nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo.

Na situaciju su reagirali i BBC-jevi komentatori Angela Scanlon i Rylan Clark, koji su gledateljima otkrili da se takav trenutak nije dogodio tijekom proba. "Dogodila se mala nezgoda s kostimom i naočalama, zar ne? Maska joj je skliznula. Ovo je zapravo prilično ekskluzivno jer to nismo vidjeli na probama", rekla je Scanlon tijekom prijenosa. Njezin kolega Rylan našalio se na račun situacije: "Ja sam samo sretan što uopće ima usta! Nisam bio siguran ima li ih ili ne."

Inače, Felicia, pravim imenom Felicia Eriksson, izvodila je pjesmu "My System" uz koju je vezala kostim koji je uključivo crnu svjetlucavu masku koja je prekrivala dio lica. Glazbenica je švedskoj publici postala poznata pod umjetničkim imenom Fröken Snusk, a od svojih početaka je gradila imidž maskirane izvođačice prepoznatljive po ružičastoj balaklavi koja joj je prekrivala gotovo cijelo lice. Danas je maska koju nosi manja i uglavnom prekriva samo donji dio lica, a Felicia je otkrila i da njezin izbor kostima ima dublje značenje. Naime, pjevačica se nosi sa socijalnom anksioznošću, pa se s maskom osjeća sigurnije na pozornici.

Dodajmo i da se Švedska, baš kao i naša grupa Lelek, uspješno plasirala u veliko finale koje na rasporedu u subotu. Uz njih svoje su mjesto zaslužili i predstavnici: Grčke, Finske, Belgije, Moldavije, Izraela, Srbije, Litve i Poljske. Uz tzv. "Big 4" (Italija, Njemačka, Francuska i Engleska) i domaćina Austriju, još je slobodnih 10 mjesta u velikom finalu, a tko će ih osvojiti, saznat ćemo već sutra, u drugoj polufinalnoj večeri.