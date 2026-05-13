Održan ždrijeb za redoslijed nastupa u finalu Eurovizije, naše predstavnice ovise o izboru producenata

Arena Wiener Stadthalle u Beču u utorak navečer bila je poprište prvog polufinala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije. U prvoj polufinalnoj večeri nastupili su predstavnici 15 država, među kojima su i predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, koje su se s pjesmom "Andromeda" plasirale u veliko nedjeljno finale.

Nakon prvog polufinala, uslijedio je prvi dio ždrijeba za redoslijed nastupa u finalu, a naše predstavnice izvukle su "Izbor producenta". To znači da će njihov redni broj nastupa u finalu odrediti producenti natjecanja, ovisno o dramaturgiji i tijeku samog showa. Dakle, grupa Lelek zasad može nastupiti na bilo kojem mjestu u finalnoj večeri, a natjecatelji su mogli izvući i da nastupaju u prvom ili drugom dijelu finala.

Reakcije fanova na kategoriju "Izbor producenta" su podijeljene između onih koji smatraju da taj sustav otvara mogućnost manipuliranja redoslijedom nastupa i onih koji u tome vide priliku za veću dramaturgiju te prednost za zemlje s upečatljivim nastupom. Jedna svrha ove kategorije jest i spriječavanje da se u dijelu večeri ne zaredaju samo balade ili energične pjesme - naglasak je na balansu. Dobar dio eurovizijskih obožavatelja slaže se da redoslijed nastupa može utjecati na konačan plasman.

Osim hrvatskih predstavnica, u kategoriji "Izbor producenta" završile su i i Njemačka, Italija, Finska, Moldavija te Izrael. U prvom dijelu finala nastupit će predstavnici Grčke, Belgije i Srbije, a u drugom Švedske, Litve i Poljske. Sljedeće je po rasporedu drugo polufinale Eurovizije u četvrtak, 14. svibnja, dok će se veliko finale održati u subotu, 16. svibnja.