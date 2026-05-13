Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON PRVOG POLUFINALA

Održan ždrijeb za redoslijed nastupa u finalu Eurovizije, naše predstavnice ovise o izboru producenata

Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026.
Foto: Jens Büttner/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Matija Petek
13.05.2026.
u 09:16

Nakon prvog polufinala, uslijedio je ždrijeb za redoslijed nastupa u finalu, a grupa Lelek izvukla je "Izbor producenta"

Arena Wiener Stadthalle u Beču u utorak navečer bila je poprište prvog polufinala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije. U prvoj polufinalnoj večeri nastupili su predstavnici 15 država, među kojima su i predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, koje su se s pjesmom "Andromeda" plasirale u veliko nedjeljno finale.

Nakon prvog polufinala, uslijedio je prvi dio ždrijeba za redoslijed nastupa u finalu, a naše predstavnice izvukle su "Izbor producenta". To znači da će njihov redni broj nastupa u finalu odrediti producenti natjecanja, ovisno o dramaturgiji i tijeku samog showa. Dakle, grupa Lelek zasad može nastupiti na bilo kojem mjestu u finalnoj večeri, a natjecatelji su mogli izvući i da nastupaju u prvom ili drugom dijelu finala.

Reakcije fanova na kategoriju "Izbor producenta" su podijeljene između onih koji smatraju da taj sustav otvara mogućnost manipuliranja redoslijedom nastupa i onih koji u tome vide priliku za veću dramaturgiju te prednost za zemlje s upečatljivim nastupom. Jedna svrha ove kategorije jest i spriječavanje da se u dijelu večeri ne zaredaju samo balade ili energične pjesme - naglasak je na balansu. Dobar dio eurovizijskih obožavatelja slaže se da redoslijed nastupa može utjecati na konačan plasman.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026.
1/99

Osim hrvatskih predstavnica, u kategoriji "Izbor producenta" završile su i i Njemačka, Italija, Finska, Moldavija te Izrael. U prvom dijelu finala nastupit će predstavnici Grčke, Belgije i Srbije, a u drugom Švedske, Litve i Poljske. Sljedeće je po rasporedu drugo polufinale Eurovizije u četvrtak, 14. svibnja, dok će se veliko finale održati u subotu, 16. svibnja.

Lelek nakon proglašenja: 'Hvala svima na ljubavi'
Ključne riječi
Finale Lelek Eurovizija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!