Glumica iz 'Sjena prošlosti' otkrila detalje poroda: Došla sam preplašena i zbunjena, neću nikada zaboraviti te riječi utjehe

Glumica Monika Mihajlović Rotim, koju je publika upoznala i zavoljela kroz seriju "Sjene prošlosti", na društvenim je mrežama početkom svibnja podijelila sretnu vijest. Na Instagramu je objavila fotografiju malene dječje ručice uz emotivnu poruku: "I odjednom... cijeli svijet stane u jedan mali dlan." Glumica i njezin suprug, neurokirurg Ante Rotim, postali su roditelji djevojčice, a Monika je sada s javnosti podijelila i detalje o porodu i trudnoći te je uputila posebnu zahvalu Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

"Sad kad sam napokon nakon 31 dan riješila sve što sam imala u bolnici i kad sam se počela polako vraćati u neku normalu, imam potrebu napisati pokoju riječ i podijeliti iskustvo koje je u mom slučaju bilo ne samo pozitivno nego i, usudit ću se reći – lijepo. Ali krenimo redom – odjel patologije. Stigla sam tamo u prvom mjesecu ove godine, preplašena i zbunjena, a dobila sam neopisivu podršku, utjehu i razumijevanje. I to od svake, ali SVAKE osobe koja je sa mnom bila u kontaktu. Zahvaljujući njima, moje vrijeme provedeno tamo nije trauma već iskustvo u kojem sam upoznala predivne liječnike, sestre, tehničare... ali prije svega – ljude. Pristupili su empatično i ljudski, a to je ono što mi je trebalo više od ičega. U trenucima hitnosti, boli i neizvjesnosti bili su ozbiljni i svim silama trudili se pronaći uzrok, razlog i rješenje. No pritom nisu bili hladni. Nisam bila broj i osjećala sam se kao osoba u svakom trenutku.", napisala je na početku svoje objave, a u nastavku je izdvojila i posebnu zahvalu ginekologici koja je vodila njezinu trudnoću.

"Posebno hvala ginekologici koja me vodila kroz sve to od početka do kraja i dala sve od sebe da mi pomogne – istovremeno stručna i nježna, a to posebno cijenim. Od otpusta s patologije pa sve do poroda često sam boravila tamo i tek tada vidjela koliko je kaotičan taj dio medicine. Koliko su teška dežurstva. Koliko trče, rade, spašavaju i porađaju bez prestanka. Svaki put vidjela sam novu ženu i nove suze – suze straha, tuge i sreće. I njih koje grle, tješe i vesele se zajedno s tim ženama. S nama. Na porodu sam upoznala još jednu novu dimenziju ljubavi - anesteziologicu i anesteziološku tehničarku. Zagrljaj dok čekam ubod epiduralne. Stisak ruke dok izvode carski rez, riječi utjehe i ohrabrenja, smiješak na njihovim licima..To je ono što nikada neću zaboraviti. Nakon poroda tu su predivne sestre koje su brinule za Paolu, pokazale i objasnile sve što sam pitala, uzele ju samoinicijativno kad su vidjele da sam slomljena od umora (nisam spavala gotovo 40 sati). Vjerujte, i njima su noći teške. Liječnici, sestre, primalje, tete čistačice, tehničari... Svi su važni i svi zaslužuju ogromno poštovanje. I zato ne želim izdvojiti nikoga nego reći: HVALA SVIMA!", napisala je glumica u ovoj objavi u kojoj je otkrila i ime svoje djevojčice.