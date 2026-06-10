FOTO Lepa Brena prodala luksuznu vilu od 14 milijuna dolara: Evo kako izgleda impresivno zdanje

Regionalna glazbena zvijezda Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Živojinović nakon trogodišnjeg pokušavanja uspjeli su prodati raskošnu vilu u Miamiju. Imanje koje im je služilo kao utočište na kraju je prodano za nižu cijenu od tražene, a proces je privukao i pažnju američkih medija.

Nakon duge potrage za kupcem, luksuzno zdanje na obali Floride konačno je pronašlo novog vlasnika za 14,2 milijuna dolara, stoji na službenoj stranici agencije za nekretnine onesothebysrealty. Poznati par prvotno je za vilu tražio čak 16,9 milijuna dolara, no cijena je s vremenom spuštana kako bi se privukao interes. Zanimljivo je da su imanje kupili još 2012. za samo 950.000 dolara, što znači da je prodajom, čak i nakon ulaganja u renovaciju, ostvarena astronomska zarada. Fotografije luksuznog doma pogledajte OVDJE.

Vila, izvorno izgrađena 1950. godine, prostire se na 550 četvornih metara i nudi nevjerojatan luksuz. Posjeduje šest spavaćih soba, sedam kupaonica, dvije kuhinje i klimatiziranu garažu za šest automobila. Posebnost je direktan pristup s jahte u dnevni boravak te lift koji vodi do otvorenog bara na krovu, gdje se nalazi i neobičan travnjak. Brojne terase s pogledom na ocean i prostrani bazen zaokružuju dojam ekskluzivnosti.

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Prodaja nije prošla nezapaženo ni u Sjedinjenim Državama. Oglas je prenio i New York Post, koji je priču začinio pikanterijom iz prošlosti, podsjetivši na izjave Bobe Živojinovića o navodnoj aferi s princezom Dianom. Sama Lepa Brena objasnila je da zbog poslovnih obaveza i stalnih putovanja kuća uglavnom zjapi prazna. “Najviše sam u autu, hotelu i avionu. Kuća mi zapravo i ne treba”, izjavila je jednom prilikom, dodavši u šali kako bi joj više koristio veliki kamper.

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*dijelom uz pomoć AI