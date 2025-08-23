Naši Portali
NA NASTUPU

VIDEO Srpski reper ne prestaje šokirati! Jeo janje na ražnju iznad publike, mast im curila po glavama
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 18:00

Reper Desingerica ponovno je pomaknuo granice bizarnosti na svom nastupu u Budvi. Izveo je performans s pečenim janjetom na ražnju koje je jeo iznad publike, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Taman kad javnost pomisli da je vidjela sve od kontroverznog glazbenika Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica, on pronađe novi način da šokira. Na nedavnom nastupu u Budvi na pozornicu je iznio cijelo pečeno janje na ražnju. Podigao ga je visoko iznad glava svojih obožavatelja i počeo jesti meso izravno s ražnja, dok su kapljice masti i komadići mesa padali po publici. Sudeći po snimkama koje su preplavile Instagram, ovaj potez izazvao je mješavinu oduševljenja i nevjerice, a telefoni su bili u zraku kako bi zabilježili trenutak koji možete pogledati OVDJE.

Ovaj bizarni performans munjevito se proširio internetom i još jednom podijelio javnost. Dok ga jedni brane i njegov čin nazivaju vrhunskom idejom i umjetničkom slobodom, drugi ga oštro osuđuju, smatrajući takvo ponašanje neukusnim. Incident s janjetinom samo je posljednji u nizu njegovih šokantnih poteza. Na istom nastupu je pio pivo te ga prskao izravno iz svojih usta po obožavateljima, na što je masa, kako prenosi Kurir, reagirala s odobravanjem. 

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Despić privlači pažnju u Budvi. Prije nekoliko je tjedana uspio, vjerujemo, iznenaditi samog sebe, kada se dosjetio da palačinku maže na glavi jednog, očito jako vjernog obožavatelja. Na glavu obožavatelja izribao je sir, dodao crveni umak, a zatim besramno pljunuo na palačinku, zamotao ju i dao obožavatelju da pojede. Nakon što mu je ponudio nekoliko zalogaja da degustira palačinku sa svoje glave, i sam je uzeo isto te ju je nastavio jesti na pozornici. Malo je reći kako je ovakav pristup ponovno zgrozio javnost.

Fenomen Desingerice postavlja pitanje o smjeru regionalne scene i što publika danas traži. Njegova popularnost, unatoč ili upravo zbog ovakvih ispada, ne jenjava, što sugerira da je formula uspjeha postala "što veći šok, to veća popularnost". Granica između glazbenog nastupa i performansa sve je tanja, a hoće li mu ovaj potez donijeti još veću slavu ili ga stajati dijela publike, ostaje za vidjeti. No jedno je sigurno, Desingerica je ponovno uspio - o njemu se priča.

Ključne riječi
showbiz Srbija skandal janje Budva Dragomir Despić Desingerica

Komentara 5

Pogledaj Sve
AU
autotunepickice
18:39 23.08.2025.

Nije u njemu problem već u ljudima koji ga gledaju, oni su za analizu

JA
jamesd
19:27 23.08.2025.

Poraz ljudskog roda

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
19:13 23.08.2025.

Zapitajte se kakvi ste roditelji ako vam djeca idu na ovo sra*e.

