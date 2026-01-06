Nina Badrić objavom nasmijala pratitelje i odala što će raditi u siječnju

Naša glazbena diva Nina Badrić početak nove godine odlučila je posvetiti sebi i prijeko potrebnom odmoru. Na svojem Instagram profilu, na kojem je prati više od 450.000 ljudi, podijelila je fotografiju koja savršeno dočarava njezine planove za prvi mjesec 2026. godine. Nina na fotografiji pozira ležeći na nježno ružičastoj podlozi, odjevena u upečatljiv, predimenzionirani ružičasti "čupavi" ogrtač koji odiše udobnošću. Ležernom izdanju doprinijele su i bijele čarape te udobne papuče s uzorkom crvenih srca, a cijela scena dočarava idealnu sliku zimskog opuštanja.





Uz fotografiju, koja je snimljena u Zagrebu, pjevačica je kratko i jasno poručila: "Prvi mjesec provesti (prespavati) ovako". Ovom je objavom na duhovit način dala do znanja da je siječanj rezervirala za odmor i prikupljanje energije za nove izazove koji je čekaju.

Naime, godina iza nje bila je ispunjena brojnim poslovnim obvezama i uspjesima. Njezina velika turneja "Moji ljudi" oduševila je publiku diljem regije, a razvila je i novi program akustičnih koncerata s unplugged orkestrom. Vrhunac ljetne sezone bio je njezin nastup na tradicionalnoj Dubrovačkoj noći, kada je desetog srpnja 2025. pjevala ispred dubrovačke katedrale na svečanom otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara. Kraj godine također je bio radan; nakon što je objavila nekoliko novih singlova, uključujući božićnu pjesmu "Naš Božić", Nina je svoje obožavatelje uvela u 2026. godinu velikim koncertom u Viru.



Njezin plan o "prespavljivanju" siječnja zapravo je samo kratki predah prije nastavka brojnih aktivnosti. Nakon rekordno brzo rasprodanih prvog i drugog koncerta "Nina Unplugged", otvoren je i treći termin spektakularne glazbene priče u Lisinskom - 17. veljače 2026. Za razliku od koncertnog izdanja na koje smo navikli, unplugged verzija u aranžmanima Ante Gele predstavlja Ninu Badrić u sasvim drukčijem glazbenom ruhu. S akustičnim orkestrom i zborom, uz svoje hitove koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera, Miše i drugih glazbenika koji su zauvijek obilježili domaću glazbenu scenu.

VEZANI ČLANCI

Osim toga, početkom siječnja je otkrila da njezin novi studijski album izlazi uskoro.. Pjevačica je naglasila da jedva čeka podijeliti nove pjesme s publikom, a posebno je istaknula pjesmu "Alive" kao jednu od njoj najdražih. Ovakva najava odmora naišla je na veliko odobravanje njezinih pratitelja. U komentarima su joj pružili podršku i poručili da je odmor itekako zaslužila. "Zasluženo ka iko, najduševnija mašino", glasio je jedan od komentara koji najbolje sažima mišljenje većine. Mnogi su se složili s njezinom idejom, ostavljajući brojna srca i poruke podrške, pokazujući još jednom koliko je pjevačica cijenjena ne samo zbog svoje glazbe, već i zbog svoje neposrednosti i povezanosti s publikom. Čini se da je Nina Badrić pronašla savršen recept za početak godine. Nakon što je profesionalno i s puno energije odradila zahtjevnu 2025., kratki, ali slatki odmor u siječnju poslužit će kao idealna priprema za sve ono što je čeka, od novog albuma do velikih koncerata koji će zasigurno ponovno oduševiti njezinu vjernu publiku.