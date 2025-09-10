Naši Portali
PREMIJERA FILMA

VIDEO Skandal na crvenom tepihu! Neugodno pitanje o DiCapriju upućeno mladoj glumici zgrozilo javnost
10.09.2025.
u 22:00

Mlada glumica Chase Infiniti na premijeri svog debitantskog filma doživjela je iznimno neugodno iskustvo. Novinar uglednog medija postavio joj je neprimjereno pitanje o kolegi Leonardu DiCapriju, što je izazvalo zgražanje javnosti i lavinu kritika na društvenim mrežama.

Za mladu glumicu Chase Infiniti premijera crnohumorne akcijske komedije "One Battle After Another" bila je ostvarenje sna. Riječ je o njezinom debiju na velikom platnu, i to uz hollywoodsku ikonu Leonarda DiCaprija. No, umjesto da slavi svoj veliki trenutak, 25-godišnja glumica našla se u središtu medijskog skandala zbog jednog neprimjerenog pitanja koje je zasjenilo cijeli događaj i pokazalo tamniju stranu slave.

Sve se odigralo na crvenom tepihu tijekom intervjua za ugledni magazin Variety. Novinar Marc Malkin je, bez imalo ustručavanja, upitao Infiniti: "Kakav je osjećaj zvati Leonarda DiCaprija 'taticom'?". Vidno zbunjena i šokirana, glumica je uspjela tek suzdržano odgovoriti: "Pa, umm, nisam mislila da će to biti nešto što ću ja raditi." Njezina nelagoda bila je očita, a trenutak koji je trebao biti posvećen njezinom profesionalnom uspjehu pretvorio se u ponižavajuće iskustvo.

Iako je Variety ubrzo uklonio sporni video sa svojih platformi, snimka je već zaživjela na društvenim mrežama. Javnost je munjevito reagirala, oštro osuđujući potez novinara i stajući u obranu mlade glumice. Korisnici su izrazili zgražanje nad neprofesionalnošću i seksizmom, ističući kako je takvo pitanje potpuno neprimjereno, osobito za glumicu koja tek započinje svoju karijeru i promovira svoj prvi film.

Platforma X, bivši Twitter, preplavljena je komentarima podrške za Infiniti i pozivima na odgovornost. "Sva ljubav Chase Infiniti jer je taj trenutak odradila s takvom smirenošću i elegancijom. Variety bi se trebao javno ispričati", glasio je jedan od komentara. Drugi su bili još oštriji: "Nema razloga da novinar, pogotovo ne stari bijelac, postavlja ovakva pitanja. To je njezin filmski debi, a ti s ponosom ovo pitaš?", "Očito je zbunjena i razočarana pitanjem", "Bila je uzbuđena što daje intervju i onda je on ovakvo što pita". Cijela situacija postaje još ironičnija u svjetlu nedavnog intervjua koji je Infiniti dala za Vanity Fair, u kojem je priznala da je vrlo anksiozna osoba i da se boji medijske turneje. "Vrlo je zastrašujuće. Što ako kažem nešto pogrešno?", otkrila je tada, ne sluteći da će se njezini strahovi ostvariti ne njezinom, već tuđom krivnjom.

showbiz skandal Chase Infiniti glumica seksizam Novinar crveni tepih premijera filma Leonardo DiCaprio

