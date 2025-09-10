FOTO Sva lica Katarine Peović: Poznata političarka u fokusu nakon šuškanja o vezi s pjevačem
Odnos glazbenika Alena Vitasovića i političarke Katarine Peović ovih dana postao je top tema u javnosti. Glasine o romansi potaknute su nakon što je par viđen zajedno u Puli, a posebno na otvorenju Pula Film Festivala.
Vitasović nije krio simpatije: "Dijelimo istu političku ideologiju, samo što je ona pametnija od mene, ja sam rocker", izjavio je za Slobodnu Dalmaciju, pojačavši intrigu i objavom njezinih fotografija uz opis "Katarina drugarica".
Oglasio se i donedavni partner Katarine Peović, Hrvoje Štefan, potvrdivši na Facebooku njihov prekid. "Katarina i ja nismo više u ljubavnom odnosu. Za detalje vezane uz Alena Vitasovića morat ćete pitati nju", napisao je.
Inače, Katarina Peović u javnosti je najpoznatija kao beskompromisna političarka i zastupnica Radničke fronte. Kao jedno od najprepoznatljivijih lica ljevice, istaknula se kao jedna od najaktivnijih zastupnica u Saboru, a veliku medijsku vidljivost stekla je i kandidaturom za predsjednicu države 2019. godine.
Prije politike, Peović je izgradila zavidnu akademsku karijeru. Nakon doktorata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zaposlila se na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje radi kao izvanredna profesorica. Autorica je dviju knjiga s područja medijske teorije, potvrdivši status cijenjene intelektualke.
Manje je poznato da je svestrana političarka imala i glazbenu karijeru, svirajući u rock bendovima poput Maxmetta i Stampeda. Svoj trag u kulturi ostavila je i kao dugogodišnja urednica književnog časopisa "Libra Libera" te radijske emisije, pokazujući duboku povezanost s alternativnom scenom.