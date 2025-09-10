Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
Uhićenja diljem Hrvatske: Dvije USKOK-ove akcije u više županija
Što se događalo u pozadini uhićenja u Hrvatskim šumama
Detalji nove akcije USKOK-a i policije: Uhićeno 20 osoba, sumnjiče se za korupciju i porezne prevare
Poslušaj
Prijavi grešku
ATRAKTIVNA CRNKA

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika

ARHIVA - 2022. Zadar: Vjenčanje Dominika Livakovića i njegove odabranice Helene Matić
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
10.09.2025.
u 12:33

Manuela je oduvijek bila podrška svom sinu Dominiku, a u javnost ju je i ranije upoznala i to tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine kada je plijenila pozornost na tribinama zajedno uz Livakovićevu suprugu Helenu. Zbog svog atraktivnog, ali i mladolikog izgleda mnogi su je tada prozvali 'najzgodnijom mamom prvenstva'.

Hrvatski nogometni reprezentativac, 30-godišnji Dominik Livaković 1. rujna je službeno prešao iz turskog Fenerbahçea u španjolsku Gironu, i to na posudbu do kraja sezone 2025./2026. Transfer je realiziran u posljednjim satima ljetnog prijelaznog roka, u trenutku kada je Girona hitno tražila pojačanje na vratarskoj poziciji. Dogovor između dvaju klubova uključuje podjelu plaće, što znači da će Fenerbahçe i Girona zajednički snositi troškove Livakovićeve zarade tijekom posudbe.

Tim smo se povodom odlučili prisjetiti i njegova privatnog života. Naime, sredinom prošle godine gostovao je u sklopu serijala "Knjaz kod Vatrenih", a osim brojnih sportskih tema s Dominikom Livakovićem, voditelj se dotaknuo i onih tema o kojima nerado govori. Knjaz mu je pripremio slova na papirićima, a za ono koje je izvukao, morao je navesti prvu asocijaciju. Tako ga je slovo "Ž" asociralo na ženu, Helenu Livaković. "Jako sam sretan s njom", kazao je. Na slovo "B", imao je asocijaciju na bebu. "Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

Knjaz ga je potom upitao kako su odabrali ime Joakim. "Imali smo nekoliko imena oko kojima smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno", otkrio je Livaković. Kad je potom izvukao slovo "G", rekao je: "Garderoba, volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: Baš si me iznenadio, ali loše", kazao je kroz smijeh. Gledatelji su imali priliku doznati da ima dvije sestre i brata, da su mu roditelji rastavljeni i da ima očuha, ali se svi odlično slažu. 

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici
ARHIVA - 2022. Zadar: Vjenčanje Dominika Livakovića i njegove odabranice Helene Matić
1/23

O njegovoj majci, Manueli Skoblar, najviše se pisalo 2022. godine kada se vjenčao njezin sin Dominik. Na vjenčanju je blistala u bež haljinici trapezastog kroja, izrađenoj od zanimljivog teksturiranog materijala. Visoka, atraktivna Zadranka vitke figure i s oštrom bob frizurom nije skrivala sreću na vjenčanju Dominika Livakovića i lijepe Helene Matić. Stajling je mladolika Zadranka upotpunila crnim stiletto štiklama i torbom u istoj boji s potpisom Red Valentino. Definitivno možemo reći kako je bila magnet za poglede.

Samozatajna Manuela dobila je Dominika u braku s bivšim državnim tajnikom Zdravkom Livakovićem. Danas je u braku sa zadarskim poduzetnikom Krešom Dijanom s kojim ima troje djece. Pažnju javnosti privukla je i 2018. nakon što je Dominik Livaković objavio zajedničku fotografiju majke i djevojke Helene Matić, koje su ga došle podržati na SP-u u Rusiju. Tada je mnoge iznenadio mladolik izgled njegove mame te su je proglasili 'najzgodnijom mamom prvenstva'.

FOTO Marija Šerifović objavila fotku sa sinom kojeg je dobila pomoću surogat majke: 'Zašto ga ljubiš u usta?'
ARHIVA - 2022. Zadar: Vjenčanje Dominika Livakovića i njegove odabranice Helene Matić
1/18

Osim toga, u spomenutoj emisiji hrvatski vratar otkrio je da je djed Vojmil imao veliki utjecaj na njegovu karijeru. "Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće", prisjetio se svog djetinjstva.
Ključne riječi
nogometaš majka poduzetnik Državni tajnik Dominik Livaković Manuela Skoblar showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još