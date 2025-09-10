Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika

Hrvatski nogometni reprezentativac, 30-godišnji Dominik Livaković 1. rujna je službeno prešao iz turskog Fenerbahçea u španjolsku Gironu, i to na posudbu do kraja sezone 2025./2026. Transfer je realiziran u posljednjim satima ljetnog prijelaznog roka, u trenutku kada je Girona hitno tražila pojačanje na vratarskoj poziciji. Dogovor između dvaju klubova uključuje podjelu plaće, što znači da će Fenerbahçe i Girona zajednički snositi troškove Livakovićeve zarade tijekom posudbe.

Tim smo se povodom odlučili prisjetiti i njegova privatnog života. Naime, sredinom prošle godine gostovao je u sklopu serijala "Knjaz kod Vatrenih", a osim brojnih sportskih tema s Dominikom Livakovićem, voditelj se dotaknuo i onih tema o kojima nerado govori. Knjaz mu je pripremio slova na papirićima, a za ono koje je izvukao, morao je navesti prvu asocijaciju. Tako ga je slovo "Ž" asociralo na ženu, Helenu Livaković. "Jako sam sretan s njom", kazao je. Na slovo "B", imao je asocijaciju na bebu. "Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

Knjaz ga je potom upitao kako su odabrali ime Joakim. "Imali smo nekoliko imena oko kojima smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno", otkrio je Livaković. Kad je potom izvukao slovo "G", rekao je: "Garderoba, volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: Baš si me iznenadio, ali loše", kazao je kroz smijeh. Gledatelji su imali priliku doznati da ima dvije sestre i brata, da su mu roditelji rastavljeni i da ima očuha, ali se svi odlično slažu.

O njegovoj majci, Manueli Skoblar, najviše se pisalo 2022. godine kada se vjenčao njezin sin Dominik. Na vjenčanju je blistala u bež haljinici trapezastog kroja, izrađenoj od zanimljivog teksturiranog materijala. Visoka, atraktivna Zadranka vitke figure i s oštrom bob frizurom nije skrivala sreću na vjenčanju Dominika Livakovića i lijepe Helene Matić. Stajling je mladolika Zadranka upotpunila crnim stiletto štiklama i torbom u istoj boji s potpisom Red Valentino. Definitivno možemo reći kako je bila magnet za poglede.

Samozatajna Manuela dobila je Dominika u braku s bivšim državnim tajnikom Zdravkom Livakovićem. Danas je u braku sa zadarskim poduzetnikom Krešom Dijanom s kojim ima troje djece. Pažnju javnosti privukla je i 2018. nakon što je Dominik Livaković objavio zajedničku fotografiju majke i djevojke Helene Matić, koje su ga došle podržati na SP-u u Rusiju. Tada je mnoge iznenadio mladolik izgled njegove mame te su je proglasili 'najzgodnijom mamom prvenstva'.

Osim toga, u spomenutoj emisiji hrvatski vratar otkrio je da je djed Vojmil imao veliki utjecaj na njegovu karijeru. "Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće", prisjetio se svog djetinjstva.