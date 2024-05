VIDEO Rekordni osvajač Eurovizije obožava pjesmu Baby Lasagne: 'Mislim da je Hrvatska pobijedila'

U utorak je održana prva polufinalna večer ovogodišnje Eurovizije, a jedan od najzapaženijih nastupa bio je upravo našeg predstavnika Baby Lasagne (28), s kojim je u jednom trenutku pjevala i plesala cijela Malmö Arena. Marko je zasluženo prošao u finale, u kojem će mu društvo praviti i izvođači iz Slovenije, Srbije, Portugala, Litve, Finske, Cipra, Irske i Luksemburga. Nije trebalo čekati dugo na pozitivne reakcije na Lasagnin nastup, a sada se oglasio i bivši osvajač eurovizijskog natjecanja Alexander Rybak (37).

Rybak na svom Instagram profilu često objavljuje obrade popularnih skladbi na violini. Jučerašnji Purišićev nastup toliko ga je oduševio da je odmah sljedeće jutro snimio svoju verziju hit pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'. - Ova pjesma sjajna je za vježbu sviranja violine i mislim da je Hrvatska pobijedila u sinoćnjem polufinalu. Smatrate li i vi isto? - napisao je 37-godišnji kompozitor, a objava je ubrzo naišla na pozornost našeg predstavnika koju je video podijelio na svojoj Instagram priči.

- "Uopće nisi ostario", "Marko, umjetničkog imena Baby Lasagna, nas je učionio ponosnima", "Kakva izvedba, trebaju te u finalu za pobjedu", "Hrvatska je moj omiljeni kandidat ove godine", "Idemo 'Rim Tim Tagi Dim'!", "Morate snimiti pjesmu zajedno, ovo zvuči izvrsno" - samo su neki od komenatara na objavu nekadašnjeg predstavnika Norveške.

Rybaka publika prepoznaje po nastupu na Euroviziji 2009. godine koja se održala u Moskvi. Tada je izvedbom pjesme 'Fairytale' pobjedio na natjecanju sa sakupljenih rekordnih 387 bodova, na taj način se upisavši u povijesne knjige ove priredbe. U trenutku trijumfa Alexander je imao tek 23 godine i postao najmlađi muški osvajač trofeja. Nakon toga je Norvešku na Euroviziji predstavljao još nekoliko puta. Primjerice, 2018. je sa pjesmom 'That's How You Write a Song' zabilježio 15. mjesto u finalu.

GALERIJA: FOTO Zaručnica Baby Lasagne objavila dirljive fotografije, evo što rade nakon nastupa

Norveški multitalent Alexander Rybak rođen je prije 37 godina u Minsku u Bjelorusiji. Sa šest godina preselio se u Norvešku. Dijete je poznatih glazbenika, violinistice i pijanista, koji su ga već u ranom djetinjstvu zarazili glazbom. Prije prvog nastupa na Euroviziji prijavio se na “Norveški idol” te se probio u polufinale. Primarni instrument mu je violina, svira klasičnu i dječju glazbu, a bavi se i glumom.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, jutro nakon showa i prolaska u finale Baby Lasagna oglasio se na Instagramu te poslao poruku obožavateljima. Hrvatski eurovizijski predstavnik snimio je dva storija, jedan na engleskom, a drugi na hrvatskom jeziku. Prvo je stranim glasačima zahvalio na podršci i rekao da mu je najbolji dio sinoćnjeg nastupa bio kada je počeo plesati i vidio kako je publika bila u ritmu s njim.

- To je bio nevjerojatan prizor. Nadam se da ćemo u subotu biti još bolji - istaknuo je Lasagna. Potom se obratio na hrvatskom jeziku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dragi moji Hrvati, presretan sam vidjeti ove snimke koje mi šaljete i uzbuđenje koje ste jučer proživljavali skupa sa mnom. Nadam se da ste zadovoljni, da ste ponosni i idemo sad do kraja - rekao je autor "Rim Tim Tagi Dima".

Baby Lasagna uvjerljivo vodi na kladionici s čak 36 posto šanse za pobjedu na Eurosongu, dok je švicarski predstavnik Nemo na drugom mjestu s 20 posto manje izgleda. Na trećem je mjestu predstavnica Italije Angelina Mango s 10 posto šansi za pobjedu.

GALERIJA: Baby Lasagna ima najgledaniji nastup na YouTubeu, ali nećete vjerovati tko ga je prešišao na TikToku

Osim Hrvatske u prvom polufinalu nastupilo je još 14 zemalja i to su: predstavnica Cipra Silia Kapsis, predstavnik Litve Silvester Belt, Irsku su predstavljali Bambie Thug, Ukrajinu alyona alyona & Jerry Heil, Poljsku LUNA, Island Hera Björk, Finsku Windows95man, Moldaviju Natalia Barbu, Azerbajdžan FAHREE feat. Ilkin Dovlatov, Australiju Electric Fields, Portugal iolanda i Luksemburg TALI. Od 15 izvođača, samo se njih 10 plasiralo u subotnje finale: Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Hrvatska, Irska i Luksemburg.