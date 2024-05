Jedan je poseban razlog zašto se Australija i Izrael uopće natječu na Euroviziji

S obzirom na to da se u prvoj polufinalnoj večeri Eurovizije natjecala i Australija, mnogi su se opet zapitali zašto je to tako. Naime, Eurovizija je kroz godine promijenila mnoga svoja pravila te se otvorila i drugim zemljama svijeta. Australija je prvi put nastupila 2015. godine u finalu u povodu 60. rođendana natjecanja. Najveći razlog za sudjelovanje Australije na Euroviziji jest iznimna popularnost natjecanja u toj zemlji. Australski SBS prenosi Euroviziju od 1983. godine i nakon prvog emitiranja pa sve do današnjeg dana nije pala popularnost, a razlog tomu je, navodi se, činjenica da dobar dio Australaca vuče podrijetlo iz Europe, osobito Velike Britanije. SBS je građanima Australije od 2010. godine dozvolio glasanje za pobjednike, međutim ti glasovi se nisu pribrojavali ostalima.

Australija je 2012. godine na Eurosongu u Bakuu dobila svoje komentatorsko mjesto, a 2015. Australiji su EBU i austrijska televizija ORF koja je te godine organizirala natjecanje dozvolili da sudjeluje u jubilarnoj 60. Euroviziji. Kako ne bi umanjio šanse drugim polufinalistima, australski predstavnik Guy Sebastian plasiran je direktno u finale, a natjecanje je završio na petom mjestu. Zbog odličnog plasmana Australija je tražila da sudjeluje i na sljedećoj Euroviziji, 2016. godine, kada je Dami Im umalo pobijedila i kući otišla kao drugoplasirana u finalu. Mnoge zanima i što bi se dogodilo da Australija odnese pobjedu na Euroviziji. Naravno, natjecanje se ne bi selilo, nego bi se organiziralo u jednoj od zemalja članica EBU-a, prema dogovoru.

No, Australija nije jedina neeuropska zemlja koja se natječe na Euroviziji. Naime, na tom natjecanju od 1973. godine sudjeluje i Izrael. Izraelski javni radiotelevizijski servis član je Europske radiodifuzijske unije (EBU), iako nije u Europi, a to je glavni uvjet za sudjelovanje u ovom spektaklu. Isti je razlog zašto su na tom natjecanju Gruzija, Armenija i Azerbajdžan.

