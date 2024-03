VIDEO Pogledajte kako je princ William reagirao na pitanje o Kate: Kamere su sve zabilježile

Princ William prije nekoliko dana je posjetio nogometnu momčad Wrexham A.F.C i njihov stadion Racecourse Ground gdje su ga dočekali mnogi novinari i fotografi, ali i obožavatelji koje je zanimao odgovor na pitanje, a koje zapravo zanima i većinu Britanaca - "Kako je Catherine?". Ovaj 41-godišnjak tako nije mogao izbjeći to goruće pitanje, a koje se odnosi na njegovu suprugu, princezu Kate Middleton. Ona se oporavlja od operacije abdomena na kojoj je bila u siječnju, a u javnosti se nije pojavila od Božića prošle godine. William je to pitanje ignorirao i samo je produžio svojim putem, a tek je na pitanje jednog od obožavatelja da se fotografiraju zajedno rekao da će se vratiti nakon što pozdravi momčad. - Mogu li pozdraviti momčad? Vratit ću se - kazao je britanski princ William. Video tog trenutka pogledajte ovdje.

Kate nije viđena ni na jednom kraljevskom događaju otkako se pojavila u crkvi u Sandringhamu na Božić s Williamom i njihovom djecom Georgeom, Charlotte i Louisom. Zbog toga su se počele širiti zavjere o tome zašto je zapravo tako dugo nema, pa su iz Kensingtonske palače prije nekoliko dana objavili vijest da je dobro kako bi ih ušutkali.

William se sa stadiona otputio u Osnovnu školu Svih svetih, gdje je zahvalio grupi školaraca što su mu poklonili buket za Kate i plišane igračke u obliku velških zmajeva za njihovu djecu. - Predat ću cvijeće Catherine, hvala vam puno - zahvalio im je. Ipak, Kate je snimljena u javnosti prošlog ponedjeljka, 4. ožujka kada se nalazila u blizini dvorca Windsor, dok ju je u automobilu vozila njezina majka Carole Middleton, pisao je TMZ i objavio fotografije Kate. Bila je ozbiljnog izraza lica, a pogled je sakrila iza tamnih sunčanih naočala.

No, s obzirom na to da je princeza svojim izbivanjem iz javnosti potaknula različita nagađanja na društvenim mrežama, neki smatraju da se radi o njezinoj dvojnici. Naime, na X-u mnogi pišu da je ovo snimanje bilo dogovoreno te da se radi o planiranom potezu kako bi se smirile glasine koje kruže. - To nije ona. Žele kontrolirati štetu - komentar je jedne korisnice. - Zanimljivo jest da su uspjeli snimiti fotografiju kao da stoje točno ispred auta, ali ipak je jako nejasna - dodala je druga osoba.

Podsjetimo, princ William prošlog se mjeseca zahvalio javnosti na ljubaznim porukama podrške, a dok je na događaju u Londonu govorio o Kate i kraljevoj dijagnozi raka. Kate se inače oporavlja u obiteljskom domu u Adelaide Cottageu u Windsoru, a princ William nedavno je na jednom događaju, na koji je došao sam. Zahvalio se svima na porukama podrške koje stižu njegovoj supruzi Kate, ali i ocu kralju Charlesu, kojemu je dijagnosticiran rak. - To mi jako puno znači - istaknuo je tada William.

