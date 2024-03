Preminuo poznati podravski pjevač Dragan Vlajinić, a pjevao u grupama X i Stranci

TUŽAN ODLAZAK

Tomislav Bralić emotivno se oprostio od pokojnog kolege: 'Još pamtim njegove zadnje riječi'

Mladen je bio takav čovjek da bi i on sada nama govori pjevajte i veselite se. Zadnje njegove riječi kad sam bio kod njega u bolnici – lijepo mi pjevajte. To je bio najveseliji čovjek i ja sam rekao da je on najbolji bas u Hrvatskoj i najbolji čovjek na svijetu bio, kazao je Tomislav Bralić