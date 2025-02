VIDEO Novinarka pala na crvenom tepihu! Snimka nesretnog trenutka postala je viralna

Kanadska TV voditeljica Keltie Knight postala je glavna tema društvenih mreža nakon što je doživjela nezgodu na crvenom tepihu ovogodišnje dodjele Grammy nagrada u Los Angelesu. Voditeljica je sve oduševila svojom profesionalnom reakcijom na pad, a cijelu situaciju je kasnije i sama prokomentirala na društvenim mrežama.

Do pada je došlo kada se 42-godišnja voditeljica pokušala okrenuti na crvenom tepihu, podižući pri tome dugački šlep svoje haljine. U jednom trenutku zapela je nogom o nogu i pala, no brzo se pribrala i profesionalno nastavila sa svojim zaduženjima.

- Zašto se nešto mora dogoditi na svakom crvenom tepihu? Pustite me da živim - napisala je Knight na svom Instagram profilu uz video nezgode. Njezini pratitelji su pohvalili njezin smisao za humor i profesionalnost kojom je handles situaciju.

Novinarka i suvoditeljica E! News-a pojavila se na crvenom tepihu u raskošnoj srebrnoj haljini bez naramenica dizajnerske kuće Atelier Zuhra. Uz blistavu kreaciju od lančanog materijala, Knight je nosila i impresivne chrome štikle brenda Aquazzura, koje su, nažalost, doprinijele njezinoj nezgodi.

Inače, ovo nije prvi put da se Knight našla u nezgodnoj situaciji tijekom važnih događanja. Prošle godine na dodjeli Zlatnih globusa izgubila je dijamant od četiri karata sa svog vjenčanog prstena, koji je dobila kao poklon za 10. godišnjicu braka od supruga Chrisa Knighta.

Iako dijamant s prošlogodišnje dodjele Zlatnih globusa nikada nije pronađen, priča je ipak dobila sretan završetak. Zahvaljujući suradnji s brendom With Clarity, Knight je dobila novi, još impresivniji prsten s dijamantom od pet karata na 14-karatnoj zlatnoj podlozi.

Podsjetimo, album “Cowboy Carter” američke pjevačice Beyonce osvojio je u nedjelju Grammyja za najbolji album godine, dok je "Not Like Us" Kendricka Lamara proglašena najboljom snimkom i pjesmom godine u Los Angelesu na 67. dodjeli najprestižnijih nagrada u svijetu glazbe.

No, dodjelu nagrada obilježio je jedan skandal. Naime, Kanye West (47) i njegova 17 godina mlađa supruga Bianca Censori izazvali su čuđenje, a na kraju ih je s dodjele morala ispratiti policija. Kanye West bio je nominiran za najbolju rap pjesmu za suradnju "Carnival" s Ty Dolla $ignom pa je na dodjelu Bianca došla u dugom crvenom kaputu, no ispod njega nije bilo gotovo ničega. Tek prozirna haljina koja je otkrivala sve jer nije imala ni donji veš. Par je navodno pokušao rekreirati naslovnicu Westovog albuma "Vultures 1" iz 2024. godine. Na originalnoj naslovnici, Censori je nosila visoke crne čizme i prozirni materijal. Bilo kako bilo, na kraju su samo poslani kući jer izazvali su burne reakcije. Mnogi su ovo nazvali neprimjerenim.

