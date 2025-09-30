VIDEO Na društvenim mrežama dijeli se snimka iz Imotskog: Marko Perković Thompson pjeva u društvu Ante Gotovine

Na Instagram profilu radija Nu iz Imotskog osvanuo je video snimljen u jednoj imotskoj konobi. Na snimci je u prvom planu Marko Perković Thompson koji na gitari izvodi svoju pjesmu "Ravnoteža" te vidimo i umirovljenog generala Antu Gotovinu kako snima ovu izvedbu. Ovaj video uskoro se proširio društvenim mrežama, a ispod videa korisnici Instagrama su komentirali: Odlično. Predivno. Bravo. Bog vas blagoslovio. Pjesma koju Thompson pjeva u videu nalazi se na njegovom novom albumu "Hodočasnik", a spot za ovu pjesmu snimljen je na njegovom velikom koncertu na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja.

Otkako je premijerno pušten ovaj spot na YouTubeu ima 990 tisuća pregleda i tekst ove pjesme zajednički potpisuju Marko Perković Thompson i Nenad Ninčević. Uoči koncerta na Hipodromu, na kojem je Thompson pjevao ispred pola milijuna obožavatelja Ante Gotovina je rekao kako će ići na njegov koncert. „Zašto ne bih išao? Marko je branitelj i umjetnik, stvara dobre pjesme i bavi se svojim poslom. Kome to smeta?“ rekao je tada Gotovina.

Na Hipodromu je Marko Perković Thompson izveo 30 pjesama iz svih perioda karijere glazbenika iz Čavoglava, a na početku je predstavio pjesme s novog albuma “Hodočasnik”. Spektakl je počeo pjesmom “Ustani iz sjene”. Na nebu iznad Hipodroma uslijedio je mini vatromet, a u publici su se upalile bengalke. Uslijedile su pjesme “Ravnoteža” i “Dolazak Hrvata”, na početku koje je zabio mač u pod, a zatim “Duh ratnika” i “Kletva kralja Zvonimira”, koju je Thompson posvetio svim hrvatskim mučenicima. Bila je to i prva pjesma koju je publika oduševljeno pjevala od početka do kraja. O njegovom koncertu pisali su i brojni strani mediji, a ubrzo nakon ovog održao je koncert i u Sinju.