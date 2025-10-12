Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KONCERT ZA PAMĆENJE

Vrhunski raspoložen Bare razvalio rasprodani Boćarski dom: 'Vi ste budućnost!'

Goran Bare i Majke
Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 12:19

Boćarski dom se pokazao kao idealno mjesto za eksplozivno intimnu atmosferu, u kojoj su se Majke i njihova publika potpuno stopili. Svaka pjesma, od "Mene ne zanima" "Put ka sreći", "Ljubav krvari" do "Teške boje",  bila je snažan podsjetnik na moć njihove glazbe i trajnu povezanost s fanovima

Zagreb je u subotu navečer gorio u ritmu rock’n’rolla! Goran Bare & Majke održali su rasprodani koncert u Boćarskom domu u organizaciji TOP radija i priredili spektakularnu večer punu strasti, energije i emocije.  Već s prvim taktovima pjesme "Rođen za suze", bilo je jasno da će ovo biti posebna noć. Bare je bio u vrhunskoj formi - rasplesan, energičan i iznimno raspoložen, neprestano u pokretu, u stalnom kontaktu s publikom koja je s njim pjevala svaku riječ. Energiju je s pozornice prenosio u nabojima, od prvih do zadnjih redova. U jednom trenutku, ganut reakcijom publike, Bare im je poručio: "Vi ste budućnost! Hvala vam što nas podržavate godinama!"

FOTO Pogledajte spektakularnu atmosferu na koncertu 'Domu mom'
Goran Bare i Majke
1/64

Boćarski dom se pokazao kao idealno mjesto za eksplozivno intimnu atmosferu, u kojoj su se Majke i njihova publika potpuno stopili. Svaka pjesma, od "Mene ne zanima" "Put ka sreći", "Ljubav krvari" do "Teške boje",  bila je snažan podsjetnik na moć njihove glazbe i trajnu povezanost s fanovima.

"Ovaj prostor smo odabrali upravo zato što omogućuje intimniji kontakt s publikom. I bio sam u pravu. Nekoliko tisuća ljudi, to je idealno. Večeras sam stvarno osjetio tu povezanost i dao sam sve od sebe", rekao je Bare.
Upravo ova ekipa vrhunskih glazbenika i dalje okuplja generacije vjernih obožavatelja koji ih prate desetljećima. Nakon sinoćnjeg koncerta publika je bila oduševljena, a dojmovi su se nizali sa svih strana.

"Ovo je bio Bare u svom najboljem izdanju! Toliko energije, emocije i iskrenosti nisam vidjela godinama. Svaka pjesma je zvučala kao da ju prvi put izvodi, s toliko strasti da te jednostavno obori s nogu", rekla je Suzana. "Presretna sam, bilo je sirovo i žestoko, pravi rock'n'roll", kazala nam je nasmijana Barina obožavateljica Adrijana iz Ivanić-Grada

Preminula je legendarna glumica Diane Keaton
Ključne riječi
showbiz TOP RADIO Goran Bare

Komentara 2

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
13:15 12.10.2025.

rijetko iskren glazbenik. no milutin ima besplatan parking# mile kupuje zemlju u istri đabalesku..

IS
Ivan.S
12:34 12.10.2025.

Bare je nevjerojatno dobar. Ovo je vrhunski rok' n' rol'. Bolji je od puno razvikanijih bendova u svijetu,ali oni pjevaju na engleskom i imaju jake menadžere iza sebe.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

iz gospodina savršenog

Nakon mučnog iskustva s filerima, Stankica se odlučila za životni preokret: 'To je bila jedna velika trauma'

"Kada sam upisivala svoj prvi fakultet, željela sam da to bude psihologija i psihoterapija, ali život me tada odveo u drugom smjeru. Danas mi je drago što se to nije dogodilo tada, već sada, kad sam zrelija, kad imam iskustvo, i kad razumijem stvari dublje nego prije. Ova odluka nije došla preko noći. To je priča koja je rasla godinama, tiho, iz potrebe da razumijem i sebe i svijet oko sebe na dublji način. Sad kad sam konačno na tom putu, osjećam da se nešto zaokružilo, kao da sam se vratila onome što me oduvijek čekalo", rekla je.

Učitaj još