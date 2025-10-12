Vrhunski raspoložen Bare razvalio rasprodani Boćarski dom: 'Vi ste budućnost!'

Zagreb je u subotu navečer gorio u ritmu rock’n’rolla! Goran Bare & Majke održali su rasprodani koncert u Boćarskom domu u organizaciji TOP radija i priredili spektakularnu večer punu strasti, energije i emocije. Već s prvim taktovima pjesme "Rođen za suze", bilo je jasno da će ovo biti posebna noć. Bare je bio u vrhunskoj formi - rasplesan, energičan i iznimno raspoložen, neprestano u pokretu, u stalnom kontaktu s publikom koja je s njim pjevala svaku riječ. Energiju je s pozornice prenosio u nabojima, od prvih do zadnjih redova. U jednom trenutku, ganut reakcijom publike, Bare im je poručio: "Vi ste budućnost! Hvala vam što nas podržavate godinama!"

FOTO Pogledajte spektakularnu atmosferu na koncertu 'Domu mom'

Boćarski dom se pokazao kao idealno mjesto za eksplozivno intimnu atmosferu, u kojoj su se Majke i njihova publika potpuno stopili. Svaka pjesma, od "Mene ne zanima" "Put ka sreći", "Ljubav krvari" do "Teške boje", bila je snažan podsjetnik na moć njihove glazbe i trajnu povezanost s fanovima.

"Ovaj prostor smo odabrali upravo zato što omogućuje intimniji kontakt s publikom. I bio sam u pravu. Nekoliko tisuća ljudi, to je idealno. Večeras sam stvarno osjetio tu povezanost i dao sam sve od sebe", rekao je Bare.

Upravo ova ekipa vrhunskih glazbenika i dalje okuplja generacije vjernih obožavatelja koji ih prate desetljećima. Nakon sinoćnjeg koncerta publika je bila oduševljena, a dojmovi su se nizali sa svih strana.

"Ovo je bio Bare u svom najboljem izdanju! Toliko energije, emocije i iskrenosti nisam vidjela godinama. Svaka pjesma je zvučala kao da ju prvi put izvodi, s toliko strasti da te jednostavno obori s nogu", rekla je Suzana. "Presretna sam, bilo je sirovo i žestoko, pravi rock'n'roll", kazala nam je nasmijana Barina obožavateljica Adrijana iz Ivanić-Grada.