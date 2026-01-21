DIVLJE PČELE, RTL, pet kaktusa - Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Ove dvije riječi koje predstavljaju upozorenje na prerano otkrivanje radnje u nekom filmu ili seriji postale su na online platformama i društvenim mrežama neki standard kada se piše o nečemu što će se tek dogoditi, a kako bi se osiguralo da se sačuva element iznenađenja koji slijedi. Uglavnom je to situacija u kojoj su film ili serija rađeni prema knjizi pa oni koji su originalni materijal čitali kada komentiraju nešto što će se dogoditi stave taj famozni “Spoiler alet” da svi ostali koji ne žele unaprijed nešto saznati budu upozoreni. A to je većina. Jer zašto bismo nešto gledali ako unaprijed sve znamo ili ako nam je unaprijed otkriven glavni element iznenađenja? Iz istog su razloga “spoileri” glavna noćna mora tvorcima filmova i serija pa, recimo novinari ili kritičari, kada nešto gledaju prije ostalih, moraju jamčiti da ništa neće procuriti prije vremena. Čak se dobije napismeno lista ključnih događaja koji nipošto ne smiju biti otkriveni prije premijernog emitiranja za publiku. Možda na prvu zvuči malo pretjerano, ali u konačnici je svima jasno koliko je to važno. Svima - osim RTL-u! Oni se ne moraju bojati da će njihovi gledatelji od nekog drugog saznati buduću radnju njihove serije prije vremena. Ne, jer oni su sami sebi najveći neprijatelji, pa su odlučili svima na sva zvona razglasiti sve najvažnije što se idućeg tjedna događa u njihovoj seriji “Divlje pčele”. Dakle, ne da nisu čuli za skrivanje ključnih dijelova radnje, nego su u najavi serije u svom programu tjedan dana ranije emitirali jednu od ključnih tajni! A ako je slučajno i to nekome promaklo - onda su to pretplatnicima poslali na mail. Uz veliki naslov: OSOBA X i OSOBA Y završit će u krevetu skupa! (Da ne bude zabune, oni su napisali imena, mi imamo samo malo više razuma i poštovanja i prema njima i prema čitateljima i gledateljima da to ne napravimo). U stilu - nikad to ne biste očekivali. Pa naravno da ne bismo, zato je to ključno za radnju i ne otkriva se prije vremena. Što će iduće? Planira li ovaj vrli trust mozgova na RTL-u koji je smislio ovu najavu u dječjem programu pustiti pravu istinu o Djedu Božićnjaku? To se jednostavno ne radi! A treba malo i promisliti kada se radi najava, jer dobro se zna da su one najbolje dovoljno zanimljive da zainteresiraju gledatelja, a opet dovoljno suptilne da ništa ne otkriju… Ovu najavu kao da je radilo dijete koje je saznalo nešto zanimljivo pa nije znalo čuvati tajnu. Vidite! Vidite! Konačno smo napravili nešto zanimljivo! Hajde da vam sada svima to uništimo! A koja je uopće poanta otkrivanja takve informacije? Nekome koga serija ne zanima živo se fućka tko su mještani tamo nekog Vrila i tko međusobno s kime spava. Sigurno neće netko tko ne gleda seriju čuti na reklami da se neko dvoje potpuno mu nepoznatih likova spetljalo pa će sad baš zdušno ići gledati gdje i kako. A netko tko gleda, prati seriju i inače jer mu serija zanimljiva i ne treba ga privlačiti spoilerima. Uostalom kako bi se nekoga privuklo spoilerima kad je doslovno dokazano da oni odbijaju gledatelje. Halo RTL, gdje vam je logika?

THE VOICE KIDS, HRT, četiri ruže - Srećom, još jedno finale “The Voice Kidsa” bilo je i više nego napeto i zanimljivo! Ne bi čovjek to možda očekivao od dječjeg showa, ali bilo je ovo jedno najneizvjesnijih finala u kojem je u konačnici pobjedu odnijela djevojčica Nikol Kutnjak iz tima Gobac. Iako takva finala nekad izgledaju umjetno, s djecom je to nemoguće pa su njihove emocije - sreća, uzbuđenje, ali i iščekivanje, bili praktički opipljivi. Ta napetost motivirala je ponovno i rekordan broj gledatelja da glasaju za svoje favorite, a itekako je pohvalno da je sav novac od poziva i poruka usmjeren u humanitarne svrhe, pacijentima Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri.

INSPEKTOR REX, RTL 2, četiri kaktusa - Možda da netko s RTL-a uzme bilježnicu pa zapiše par ovih savjeta, a mogu uvijek nastaviti i dosadašnjom linijom manjeg otpora. S obzirom na to da ne znaju kako plasirati nove serije, neka se drže starih, kao i do sada, pa se tako na RTL-u 2 i dalje može pogledati “Inspektor Rex”. Ako nekog zanima (iako čisto sumnjamo) trenutno se emitiraju epizode s kraja 90-ih. Tu spoilera više nema, sve je već viđeno. Nekoliko desetaka puta.

FIUME O MORTE!, HRTI, pet ruža - Hrvatska ima Europskog oscara za najbolji dokumentarni film! Osvojio ga je prošlog tjedna Igor Bezinović sa svojim filmom “Fiume o morte!”, a odlično je da je dostupan za pogledati na platformi HRTi. Film koji govori o fašističkoj okupaciji Rijeke, ali i banalnosti rata i zla zaista je nešto najbolje na što se u zadnje vrijeme može stisnuti “play”.