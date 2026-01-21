Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA HRT-U

FOTO Kakav fijasko! Krešo iz 'Potjere' prvi put u sezoni izgubio od natjecatelja pa priznao: 'Moj prvi poraz'

Foto: HRT screenshot
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 20:01

Natjecatelji Ivona i Vlado osvojili su vrtoglavih 14 tisuća eura u "Potjeri" te su nadmudrili lovca Krešimira Sučevića Međerala.

U večerašnjoj epizodi popularnog televizijskog kviza "Potjera" na HRT-u, sudjelovali su Luka, Ivona, Damir i Vlado. Neki članovi ekipe, poput profesorice engleskog i španjolskog jezika, već su imali iskustva u natjecanju, dok su drugi nastupili po prvi put. Luka je u prvoj minuti osvojio dvije tisuće eura, a lovac Krešimir Sučević Međeral mu je ponudio 700 eura za nižu ponudu, dok je za višu ponudio čak sedam tisuća eura. Luka je odlučio riskirati i odabrati višu ponudu, no na kraju je izgubio od lovca i napustio studio. Kandidatkinja Ivona briljirala je već u prvoj minuti, odgovarajući na šest pitanja. "Upozorili su me na vas, Ivona, da imate znanje. Jeste li već bili u 'Superpotjeri'?", upitao ju je Krešo, a ona je odgovorila potvrdno. Na ploču je donijela tri i pol tisuće eura, a lovac joj je ponudio dvije tisuće eura za nižu ponudu i vrtoglavih trinaest tisuća eura za višu. Ivona je odabrala višu ponudu te je nadmudrila Sučevića Međerala, čime je ekipi osigurala značajan iznos.

Student Damir je, poput Luke, u prvoj minuti osvojio dvije tisuće eura, a na ploči je imao ponuđeni iznos identičan onome prvog natjecatelja. Nažalost, nije se istaknuo u kvizu te je lovac prestigao. Sljedeći kandidat, Vlado, također nije briljirao u početnoj minuti, osvojivši samo tisuću eura. No, produkcija je uočila svoju pogrešku te su mu dodali još petsto eura. Lovac mu je ponudio nižu ponudu od tisuću eura, a višu od pet i pol tisuća eura. Vlado je, na kraju, uspio nadmudriti lovca te je s Ivonom prošao u završnu potjeru. Profesorica Ivona odgovorila je na deset točnih pitanja, dok je Vlado odgovorio na samo jedno. Ukupno su imali 13 točnih odgovora. I sami su natjecatelji očekivali da će Krešo stići do 13 točnih odgovora, no nekoliko puta je ponudio netočne odgovore. Prvi put na petom pitanju, a natjecatelji su ga vratili na osmom. Deveto pitanje također je bilo netočno, a Ivona i Vlado su se dogovorili da je točan odgovor "rukomet". Vratili su ga još jedno polje unatrag, a već tada je postalo jasno da Krešimir neće stići do trinaest točnih odgovora u dvije minute. Stigao je do desetog pitanja i ispao, a Ivona i Vlado osvojili su nevjerojatnih 14 tisuća eura.

FOTO Evo tko su brat i zgodna šogorica prve dame Hrvatske! Otkriveno je čime se bave
1/17

"Svaka čast, Ivona, ovo je tvoja pobjeda", iskreno je rekao Vlado. "Žao mi je što se neću moći vratiti ovdje, računala sam da će Krešo pobijediti, ali eto, zadovoljna sam", izjavila je Ivona. "Jedna zanimljivost - ovo je moj prvi poraz ove sezone. Od rujna do sada nisam imao poraz u nekih petnaest emisija. Nažalost, moja ideja o sezoni bez poraza je propala. No, nema veze, vaša pobjeda je čista", zaključio je lovac Krešimir.

Ključne riječi
Krešimir Sučević Međeral HRT kviz potjera showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
MI
Mirakul44
20:29 21.01.2026.

Gasim Tv kad idu na nižu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!