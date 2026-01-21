FOTO Kakav fijasko! Krešo iz 'Potjere' prvi put u sezoni izgubio od natjecatelja pa priznao: 'Moj prvi poraz'

U večerašnjoj epizodi popularnog televizijskog kviza "Potjera" na HRT-u, sudjelovali su Luka, Ivona, Damir i Vlado. Neki članovi ekipe, poput profesorice engleskog i španjolskog jezika, već su imali iskustva u natjecanju, dok su drugi nastupili po prvi put. Luka je u prvoj minuti osvojio dvije tisuće eura, a lovac Krešimir Sučević Međeral mu je ponudio 700 eura za nižu ponudu, dok je za višu ponudio čak sedam tisuća eura. Luka je odlučio riskirati i odabrati višu ponudu, no na kraju je izgubio od lovca i napustio studio. Kandidatkinja Ivona briljirala je već u prvoj minuti, odgovarajući na šest pitanja. "Upozorili su me na vas, Ivona, da imate znanje. Jeste li već bili u 'Superpotjeri'?", upitao ju je Krešo, a ona je odgovorila potvrdno. Na ploču je donijela tri i pol tisuće eura, a lovac joj je ponudio dvije tisuće eura za nižu ponudu i vrtoglavih trinaest tisuća eura za višu. Ivona je odabrala višu ponudu te je nadmudrila Sučevića Međerala, čime je ekipi osigurala značajan iznos.

Student Damir je, poput Luke, u prvoj minuti osvojio dvije tisuće eura, a na ploči je imao ponuđeni iznos identičan onome prvog natjecatelja. Nažalost, nije se istaknuo u kvizu te je lovac prestigao. Sljedeći kandidat, Vlado, također nije briljirao u početnoj minuti, osvojivši samo tisuću eura. No, produkcija je uočila svoju pogrešku te su mu dodali još petsto eura. Lovac mu je ponudio nižu ponudu od tisuću eura, a višu od pet i pol tisuća eura. Vlado je, na kraju, uspio nadmudriti lovca te je s Ivonom prošao u završnu potjeru. Profesorica Ivona odgovorila je na deset točnih pitanja, dok je Vlado odgovorio na samo jedno. Ukupno su imali 13 točnih odgovora. I sami su natjecatelji očekivali da će Krešo stići do 13 točnih odgovora, no nekoliko puta je ponudio netočne odgovore. Prvi put na petom pitanju, a natjecatelji su ga vratili na osmom. Deveto pitanje također je bilo netočno, a Ivona i Vlado su se dogovorili da je točan odgovor "rukomet". Vratili su ga još jedno polje unatrag, a već tada je postalo jasno da Krešimir neće stići do trinaest točnih odgovora u dvije minute. Stigao je do desetog pitanja i ispao, a Ivona i Vlado osvojili su nevjerojatnih 14 tisuća eura.

FOTO Evo tko su brat i zgodna šogorica prve dame Hrvatske! Otkriveno je čime se bave

"Svaka čast, Ivona, ovo je tvoja pobjeda", iskreno je rekao Vlado. "Žao mi je što se neću moći vratiti ovdje, računala sam da će Krešo pobijediti, ali eto, zadovoljna sam", izjavila je Ivona. "Jedna zanimljivost - ovo je moj prvi poraz ove sezone. Od rujna do sada nisam imao poraz u nekih petnaest emisija. Nažalost, moja ideja o sezoni bez poraza je propala. No, nema veze, vaša pobjeda je čista", zaključio je lovac Krešimir.