Robert iz 'Ljubav je na selu' otkrio zašto je puklo s Ankicom: 'Završila je kod susjeda'

Premda je u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' Robert odabrao Ankicu za romantično putovanje, njihov se odnos poslije toga nije dalje razvijao. Robert je otvoreno priznao da s njom nije osjetio povezanost, a u razgovoru za RTL.hr objasnio je što je pošlo po zlu. "Putovanje s Ankicom je bilo napeto. Ona bi sve htjela na brzinu. Ja sam joj govorio da uspori tempo kako ne bih napravio greške koje sam imao u prošlosti, a ona stalno napada s pitanjima. To me sve više udaljilo od nje. Kada je stigla na farmu još je bilo uredu, a poslije, kada sam je odabrao, počela je mijenjati narav. Počela se mijenjati, nije bila ona osoba koja je bila prije. Prije s njom dalo normalno komunicirati, sve je bilo okej. Kasnije je vršila pritisak, žurila, preskakala korake, govorila da je u cvjetu mladosti. Htjela je što prije ući u vezu samnom", istaknuo je.

Nadalje, ispričao je kako ju je pozvao na berbu kod sebe, no ona se istog dana pojavila kod njegovih susjeda. "Nije došla do mene, niti pitala jesam li doma. Došla je direkt kod susjeda. To me najviše pogodilo. Da se barem javila... Više nisam imao povjerenja", kazao je. Kasnije, dodaje, boravila je i kod drugih susjeda gdje je prespavala. "E onda je definitivno bilo gotovo", zaključio je. Sada je Robert usmjeren na izgradnju odnosa sa Sanjom, a jesu li njih dvoje u vezi, još uvijek nisu otkrili.

Podsjetimo, činilo se da je Sanjina priča u popularnom televizijskom showu 'Ljubav je na selu' došla do kraja nakon što je farmer Robert za romantično putovanje odabrao Ankicu, no sudbina je pripremila iznenađujući obrat. U otvorenom razgovoru, Sanja je podijelila pojedinosti dramatičnog razvoja događaja koji se zbio nakon što su se kamere prestale snimati, a Robbie je uvidio da je možda pogriješio u svojoj odluci. Sanja ne taji da ju je Robertov prvotni odabir iznenadio.

"Nisam očekivala, Robert me iznenadio", priznala je za RTL.hr, no njegovu je odluku prihvatila kao njegovu vlastitu. Ipak, pravi šok uslijedio je tek kasnije. "Jučer me iznenadio. Bila sam malo u šoku i ugodno iznenađena", ispričala je Sanja, opisujući trenutak koji je promijenio sve. Robbie joj je, naime, prišao i zatražio oprost. "Digao se i zamolio me da mu oprostim, da je pogrešno izabrao", prepričala je Sanja. Objasnio joj je kako je mislio da će njegova veza s Ankicom funkcionirati, no ispostavilo se drugačije. Sanja dodaje kako su simpatije između nje i Roberta postojale još na farmi, ali tvrdi da je Ankica "često radila smicalice između njih". Njegovo priznanje bilo je prekretnica koju nije očekivala.

Priznavši svoju pogrešku, Robert je promptno reagirao, odlučan pokazati Sanji koliko mu je stalo. Njihov je odnos sada procvjetao romantičnim gestama koje su Sanji izmamile osmijeh. Otkrila je da ju je Robbie pozvao na romantičnu večeru, koju smatra idealnom prilikom za miran razgovor o svemu. "Danas me je pozvao na romantičnu večeru, bit će onda vremena i trenutak kada se popriča o svemu", optimistična je Sanja. Njegova pažnja tu nije stala. Uslijedio je i prvi poljubac, i to na vrlo nježan način. "Da, danas ujutro. Ušao je u sobu i poljubio me na obraz. Bilo je to lijepo buđenje", sa smiješkom je ispričala, dodajući kako bi se na takvu pažnju lako mogla naviknuti. Osim poljubaca, Robert je bio darežljiv i s poklonima.