Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KREATIVNI OBOŽAVATELJI

FOTO Maja i Šime podijelili urnebesnu fotografiju i pokazali da se znaju našaliti na vlastiti račun

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 08:00

Pjevačica Maja Šuput održala je koncert za pamćenje u Kastvu, no show su joj ukrali obožavatelji maskirani u nju i partnera Šimu Eleza. Fotografija je postala hit, a par je pokazao da se zna našaliti na vlastiti račun

Maja Šuput poznata je po stvaranju vrhunske atmosfere, što je dokazala i ovog vikenda na karnevalskom koncertu u Kastvu. U skladu s tradicijom maškara, i sama se s bendom pojavila u kostimima, no vjerojatno nije očekivala da će joj konkurencija za najbolju masku biti vlastita publika. Iako je njezin nastup bio, kao i uvijek, iznimno energetičan, glavna priča večeri postala je jedna fotografija koja je ubrzo osvojila internet i postala hit.

U masi se, naime, pojavio par čija je kreativnost oduševila i samu pjevačicu. Odlučili su se maskirati upravo u Maju i njezinog partnera Šimu Eleza, a njihova je pojava bila toliko upečatljiva da je Maja trenutak morala zabilježiti. Urnebesnu fotografiju podijelila je na svom Instagram profilu uz jednostavan, ali efektan komentar: - Maskirali su se u Maju i Šimu... - čime je pokrenula lavinu pozitivnih reakcija.

Foto: Instagram screenshot

Pažnja posvećena detaljima bila je doista impresivna. "Lažni Šime" nosio je dužu crnu kosu i raskopčanu košulju kako bi istaknuo isklesana prsa, no ključni detalj bila je crvena ruža koju je držao u ruci, kao jasna aluzija na show "Gospodin Savršeni" koji ga je i proslavio. Njegova pratnja, "lažna Maja", vjerno je dočarala pjevačičin scenski stil u šljokičastoj srebrnoj haljinici, držeći u ruci mikrofon i pozirajući s prepoznatljivom energijom.

FOTO Privukla pozornost! Maja Šuput zapjevala maškarama, a evo i kako se ona maskirala
1/16

Šali se ubrzo pridružio i sam Šime Elez, podijelivši istu fotografiju na svom profilu, čime je pokazao da ga zabavlja šala obožavatelja. Ovaj duhoviti trenutak dolazi u vrijeme kada je njihova veza pod stalnim povećalom medija, koji često spekuliraju o prirodi njihova odnosa. Simpatična situacija s maškara poslužila im je kao savršen i opušten odgovor na stalni interes javnosti i medijske napise koji ih prate u stopu.

Ključne riječi
Maja Šuput Šime Elez showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!