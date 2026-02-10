FOTO Maja i Šime podijelili urnebesnu fotografiju i pokazali da se znaju našaliti na vlastiti račun

Maja Šuput poznata je po stvaranju vrhunske atmosfere, što je dokazala i ovog vikenda na karnevalskom koncertu u Kastvu. U skladu s tradicijom maškara, i sama se s bendom pojavila u kostimima, no vjerojatno nije očekivala da će joj konkurencija za najbolju masku biti vlastita publika. Iako je njezin nastup bio, kao i uvijek, iznimno energetičan, glavna priča večeri postala je jedna fotografija koja je ubrzo osvojila internet i postala hit.

U masi se, naime, pojavio par čija je kreativnost oduševila i samu pjevačicu. Odlučili su se maskirati upravo u Maju i njezinog partnera Šimu Eleza, a njihova je pojava bila toliko upečatljiva da je Maja trenutak morala zabilježiti. Urnebesnu fotografiju podijelila je na svom Instagram profilu uz jednostavan, ali efektan komentar: - Maskirali su se u Maju i Šimu... - čime je pokrenula lavinu pozitivnih reakcija.

Foto: Instagram screenshot

Pažnja posvećena detaljima bila je doista impresivna. "Lažni Šime" nosio je dužu crnu kosu i raskopčanu košulju kako bi istaknuo isklesana prsa, no ključni detalj bila je crvena ruža koju je držao u ruci, kao jasna aluzija na show "Gospodin Savršeni" koji ga je i proslavio. Njegova pratnja, "lažna Maja", vjerno je dočarala pjevačičin scenski stil u šljokičastoj srebrnoj haljinici, držeći u ruci mikrofon i pozirajući s prepoznatljivom energijom.

Šali se ubrzo pridružio i sam Šime Elez, podijelivši istu fotografiju na svom profilu, čime je pokazao da ga zabavlja šala obožavatelja. Ovaj duhoviti trenutak dolazi u vrijeme kada je njihova veza pod stalnim povećalom medija, koji često spekuliraju o prirodi njihova odnosa. Simpatična situacija s maškara poslužila im je kao savršen i opušten odgovor na stalni interes javnosti i medijske napise koji ih prate u stopu.