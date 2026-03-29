'Nebo iznad Dubrovnika' Mihaele Rašice otvara novi zagrebački galerijski prostor

Zagrebačka galerijska scena dobila je novo, pažljivo osmišljeno mjesto susreta umjetnosti i publike. Na adresi Ulica kralja Držislava 14 otvoren je novi prostor galerije Kolekcionart, a prva po redu izložba pripala je mladoj slikarici Mihaeli Rašici. Dobitnica godišnje nagrade HDLU za najbolju mladu umjetnicu za 2025. godinu predstavila je svoj novi ciklus ulja na platnu pod nazivom "Nebo iznad Dubrovnika".



Riječ je o nastavku ciklusa koji je prvi put prikazan u Galerija Dulčić Masle Pulitika u Dubrovniku, a sada ga zagrebačka publika ima prilike vidjeti u proširenom izdanju. Uz već poznate radove, izložene su i nove slike koje je umjetnica naslikala nakon povratka u Zagreb.