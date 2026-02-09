Naši Portali
SLUČAJ OBAVIJEN VELOM TAJNE

Shrvana obitelj TV voditeljice objavila je novi video s porukom otmičarima: Molimo vas da nam vratite našu majku

09.02.2026.
u 22:00

Majka voditeljice Savannah Guthrie nestala je iz svog doma prije nekoliko dana i obitelj ne zna što se točno dogodilo i kako je nestala. Policija i FBI provode istragu, a obitelj moli otmičare da vrate njihovu majku koja je narušenog zdravlja i ima problema sa srcem

Televizija voditeljica Savannah Guthrie i članovi obitelji snimili su novi, emotivni video u kojem se izravno obraćaju osumnjičenim otmičarima, poručujući da su primili poruku za otkup i da su spremni platiti za sigurni povratak svoje majke, Nancy Guthrie (84). U videu objavljenom na Instagramu Savannah kaže: „Mi smo primili vašu poruku i razumijemo. Molimo vas da nam vratite našu majku tako da se možemo ponovno radovati s njom… Platit ćemo.", rekla je Savannah. 

FBI i lokalne vlasti intenzivno istražuju slučaj i rade na porukama i potencijalnim tragovima, ali još uvijek nema identificiranih osumnjičenika ili osoba od interesa. Na mjestu nestanka pronađena je krv koja je analizom potvrđena kao Nancyina, a videonadzor je bio onemogućen ili uklonjen oko vremena nestanka. FBI nudi nagradu od 50 000 dolara za informacije koje dovode do njezina pronalaska ili uhićenja odgovornih. Prema nekim izvještajima, u porukama koje su medijima pristigle spominju se zahtjevi za otkup u kriptovaluti (Bitcoin), ali dio tih poruka još nije potvrđen kao autentičan. Obitelj i dalje javno moli otmičare dokaz da je Nancy živa kako bi mogli znati da je zarobljena osoba zaista njihova majka i da se s njom može pregovarati.

Iako je policija klasificirala slučaj kao moguću otmicu, nema potvrde o ozljedama ili statusu Nancy Guthrie, niti je potvrđeno je li ona živa.  Neki mediji izvještavaju da su navodni zahtjevi za otkupninu poslani medijima, uključujući navodne pozive za plaćanje u Bitcoin ili drugoj kriptovaluti, što se smatra razlogom zašto obitelj i dalje komunicira s mogućim otmičarima. Ipak, policija još nije potvrdila autentičnost ovih poruka. Budući da je kamera na kući bila isključena/neutralizirana u vrijeme nestanka, pojavile su se spekulacije o tome da je netko s namjerom onemogućio nadzor, što bi ukazivalo na organizirano djelovanje.
