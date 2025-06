VIDEO Gibonni o trenutku koji mu je obilježio život i kako je umalo ostao bez karijere: 'Pričao je grozne priče'

Zlatan Stipišić, glazbena ikona Hrvatske i regije, karijeru je započeo prije 40 godina kao jedan od osnivača i članova rock sastava Osmi putnik, a od samih početaka nastupao je pod nadimkom "Gibo". U gostovanju na bravo! radiju kod Nives Ivanišević, otkrio je kako je postao "Gibonni". Priča je vezana za jednog pomorca i njegove doživljaje iz daleke afričke luke.

- To mi je dao jedan pomorac koji je bio u gradu Djiboutiju - započeo je Gibonni. Pomorac je, prepričavajući svoja iskustva, slikovito opisivao tamošnje stanovnike. - Kad je pričao neke grozne priče kako je tamo bilo, pitali su ga stariji kako izgleda ta sorta ljudi - nastavio je. U potrazi za usporedbom, pomorac je prstom pokazao na mladog Zlatana i rekao: - Nit su crni, nit su bijeli, kao mali ovdje - a taj "mali" bio je on, dok mu je nadimak ostao za cijeli život.

Drugi događaj iz djetinjstva umalo ga je koštao karijere. Naime, Gibonni je otkrio kako su ga u djetinjstvu napali vršnjaci jer je došao svirati klavir u njihovu ulicu. - Ovo je meni vrlo važna priča. Dolazim iz obitelji gdje je to klapsko pjevanje, višeglasno pjevanje, bilo sve. Mene otac nije gurao u taj svijet. Poslao me na klavir, to je istina - započeo je glazbenik u objavljenom videu na Instagramu dugom osam minuta koji nosi naslov 'Neispričane Priče: Tija Bi Te Zaboravit'. Rekao je da je imao devet godina kada je doživio udarac.

- Sjećam se da sam išao kod gospođe Ingrid i nosio sam u nekoj torbi od skaja kajdanke, note, crtovlje... I nešto mi padne na glavu. Bum! Ali je bilo mekano, nije bio kamen. Bio je mrtvi golub - prisjetio se glazbenik.

- Tamo je bila ekipa mojih vršnjaka, od devet do 12 godina, gađali su me mrtvim golubom. Kao, što je pi*ko, došao si klavir svirati u našu ulicu - rekao je pa dodao kako ga je to jako pogodilo. Prisjetio se i da je zbog toga želio odustati od sviranja, no da mu otac to nije dopustio.

- Došao sam doma i rekao ocu da više nikad neću svirati klavir. On mi je rekao: 'Moraš' - prisjetio se te dodao da je nakon toga uganuo nogu pa nije mogao ići na satove sviranja. - Pa sam nosio neke zavoje i tako preskočio godinu klavira i otkrio akustičnu gitaru. I onda sam pokušao to što sam naučio na klaviru prebaciti ovdje - rekao je Gibonni u videu u kojem drži gitaru pa dodao kako je klapsko pjevanje naučio uz dva prijatelja na splitskoj rivi.