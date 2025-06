Ovo je žena koja je u Nizozemskoj očarala Macrona i Trumpa! O njenom burnom životu snimljena je i TV serija

U trenutku kada su oči cijelog svijeta bile uprte u Haag, domaćina prvog NATO summita ikad održanog u Nizozemskoj, jedna je osoba bez imalo muke ukrala svu pozornost. Nizozemska kraljica Maxima (54), zajedno sa suprugom, kraljem Willemom-Alexanderom, dočekala je čelnike 32 zemlje članice, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera. Iako je povod bio summit od ključne geopolitičke važnosti, o kojem se raspravljalo tjednima, upravo je kraljica postala glavna tema. Dok je kraljevski par blistao pozdravljajući svjetske moćnike ispred Svjetskog foruma, a kasnije i u kraljevskoj palači Huis ten Bosch, bilo je nemoguće ne primijetiti upečatljivu modnu kombinaciju 54-godišnje kraljice koja je zasjenila čak i najmoćnije figure na takozvanoj "obiteljskoj fotografiji" summita.

Za ovu svečanu prigodu, koja je uključivala i večeru za šefove država i vlada, kraljica Maxima odabrala je odvažni, po mjeri rađeni kombinezon jarke limeta zelene boje s potpisom brenda Natan Couture, koji je upotpunila elegantnim salonkama Gianvita Rossija. Njezin modni odabir, drapiran i elegantan, bio je toliko upečatljiv da su svjetski mediji odmah proglasili modnom pobjednicom večeri.

Rođena u Argentini, s uspješnom karijerom u New Yorku, kraljica Máxima od Nizozemske postala je najomiljenija članica kraljevske obitelji, no njezin put do trona bio je obilježen kontroverzama i bolnim odricanjem koje je sada postalo temelj za hit televizijsku seriju.

Prije nego što je postala Njezino Kraljevsko Visočanstvo, Máxima Zorreguieta bila je ambiciozna ekonomistica iz Buenos Airesa. Rođena 17. svibnja 1971. godine u obitelji Jorgea Zorreguiete, zemljoposjednika i političara, i Maríje del Carmen Cerruti, odrasla je u elitnoj četvrti Recoleta. Nakon što je 1995. diplomirala ekonomiju na Pontifikalnom katoličkom sveučilištu u Argentini, izgradila je impresivnu karijeru u svijetu financija, radeći za velike međunarodne kompanije poput HSBC James Capel Inc. i Deutsche Bank u New Yorku i Bruxellesu. Njezin život bio je usmjeren na posao, a o ulasku u jednu od najstarijih europskih monarhija nije ni sanjala. Sudbina je, međutim, imala drugačije planove, a njezin se život zauvijek promijenio u travnju 1999. godine na proljetnom sajmu u Sevilli, u Španjolskoj.

Upravo je tamo upoznala tadašnjeg nizozemskog prijestolonasljednika, princa Willema-Alexandera. On joj se predstavio samo kao "Alexander", pa isprva nije imala pojma da razgovara s budućim kraljem. Kad joj je kasnije otkrio svoj pravi identitet, mislila je da se šali. Njihova romansa započela je dva tjedna kasnije u New Yorku, daleko od očiju javnosti. Máxima je svoju vezu isprva skrivala čak i od roditelja, no kada je postalo jasno da je veza ozbiljna, morala je priznati: "On je princ od Nizozemske." No, umjesto bajke, objava njihove veze pokrenula je pravu oluju u Nizozemskoj. Problem nije bila Máxima, već mračna prošlost njezina oca.

Naime, Jorge Zorreguieta bio je ministar poljoprivrede od 1979. do 1981. godine za vrijeme brutalne vojne diktature Jorgea Rafaela Videle u Argentini, poznate kao "Prljavi rat", tijekom koje je nestalo ili ubijeno oko 30.000 ljudi. Vijest je izazvala nacionalnu raspravu o tome je li kći bivšeg ministra u diktatorskom režimu prikladna supruga za budućeg kralja. Nizozemski parlament zatražio je službenu istragu koju je proveo profesor Michiel Baud. Zaključak je bio da Jorge Zorreguieta nije bio izravno uključen u zločine, ali da je kao ministar gotovo sigurno znao za njih. Iako je parlament na kraju odobrio brak, cijena je bila visoka i bolna.

Dogovor je bio da se Máxima može udati za Willema-Alexandera, ali njezin otac ne smije prisustvovati vjenčanju 2. veljače 2002. godine. Iz solidarnosti sa suprugom, vjenčanju nije prisustvovala ni njezina majka. Za Máximu, koja je bila iznimno vezana za oca, to je bila golema žrtva. "Kao kćeri, strašno mi je što moj otac neće biti tamo, ali tako je i razumijem osjećaje Nizozemaca po tom pitanju", izjavila je tada. Fotografije uplakane mladenke koja briše suze tijekom ceremonije vjenčanja obišle su svijet i postale simbol njezina osobnog odricanja. Taj trenutak, kao i cijela njezina priča, sada je dramatiziran u novoj seriji Máxima na streaming servisu Max, koja je već dobila potvrdu za drugu sezonu. Upravo je ta spremnost na žrtvu, ali i njezina autentičnost, osvojila srca Nizozemaca. Biografkinja Marcia Luyten, čija je knjiga "Máxima Zorreguieta: Madre Patria" poslužila kao predložak za seriju, opisuje je kao fascinantnu osobu punu kontrasta. "Ona je vrlo pragmatična, a istovremeno izuzetno emotivna i strastvena. Kao djevojčica je bila kaotična, a opet je vrlo disciplinirana i perfekcionistica", navodi Luyten. Za razliku od rezerviranih prethodnica, Máxima se nije bojala pokazati emocije, plakati u javnosti, pjevati i plesati. "Ja sam Latina i ostat ću Latina. Plešem, pjevam i nastavit ću plesati i pjevati", izjavila je jednom prilikom, dodavši u šali kako su bokovi njezina supruga "malo kruti". Njezin stil također je donio revoluciju. Dok su prijašnje kraljice njegovale suzdržanost, Máxima je prigrlila glamur. Njezine ekstravagantne kreacije s potpisom dizajnera poput Valentina i Natana, upečatljivi šeširi i veliki nakit postali su njezin zaštitni znak. Dok su neki kritizirali njezin blještav stil, većina je smatrala da njezina pojava dodaje posebnu vrijednost kraljevskoj funkciji. Unijela je toplinu, ekspresivnost i dašak latinske strasti u strogu nizozemsku monarhiju, a ankete danas potvrđuju da je upravo ona najpopularnija članica kraljevske obitelji.

Nakon što je Willem-Alexander 30. travnja 2013. stupio na prijestolje abdikacijom svoje majke, kraljice Beatrix, Máxima je postala kraljica supruga. No, njezina uloga daleko nadilazi ceremonijalne dužnosti. Iskoristila je svoju poziciju i znanje ekonomistice te se profilirala na globalnoj sceni. Od 2009. godine služi kao posebna zagovornica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za uključivo financiranje za razvoj (UNSGSA), radeći na tome da se siromašnima diljem svijeta, a posebno ženama, omogući pristup bankovnim računima, kreditima i osiguranju. Uz to, aktivno promiče socijalnu integraciju imigranata u Nizozemskoj i zagovornica je LGBTQ prava, čime je postala prva kraljica koja je prisustvovala konferenciji o pravima te zajednice. S kraljem Willem-Alexanderom ima tri kćeri: prijestolonasljednicu Catharinu-Amaliju (21), princezu Alexiju (19) i princezu Ariane (18), čime je osigurala budućnost dinastije koju je svojim dolaskom zauvijek promijenila.