VIDEO Pokazala guzu u tangicama! Domaća glumica (42) u minijaturnom badiću skakala u more s broda

Poznata splitska glumica Ana Gruica Uglešić, još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najljepših i najzgodnijih Hrvatica. Kako možemo vidjeti u najnovijoj objavi, zanosna Ana pozira na brodu, uronjena u tirkizno Jadransko more koje je označila i kao lokaciju. S mokrom kosom zabačenom unatrag i zaraznim, širokim osmijehom od uha do uha, glumica izgleda sretnije no ikad. Za uživanje u prvim danima ljeta odabrala je klasični, ali uvijek efektni crni bikini koji je savršeno istaknuo njezinu besprijekornu figuru i isklesane mišiće.

Upravo je njezino tijelo najbolji dokaz njezine dugogodišnje predanosti vježbanju i zdravom načinu života. Uz fotografiju koja govori više od tisuću riječi, Ana je kratko napisala: "Lito. Bogu hvala.", dodavši emotikone vala i srca. Ovom jednostavnom, ali moćnom porukom sažela je osjećaj zahvalnosti i neizmjerne radosti koju dolazak ljeta budi u svima, a posebno u njoj kao pravoj Dalmatinki.

Anina spektakularna forma nije nikakvo iznenađenje za one koji prate njezin rad. Ova svestrana Splićanka, osim što je diplomirala na Akademiji dramskih umjetnosti u Splitu, također je i diplomirana kineziologinja. Njezina strast prema tjelovježbi i zdravlju nije samo hobi, već temelj njezinog životnog stila, a svoja znanja i iskustva redovito dijeli s pratiteljima, motivirajući ih na pozitivne promjene. Svoju žeđ za znanjem nedavno je odlučila utažiti upisivanjem poslijediplomskog studija Plesne i pokretne terapije, čime pokazuje da uvijek teži novim spoznajama o povezanosti tijela i duha.

FOTO Ovi slavni najveći su obožavatelji Jadrana! Kod nas su slavili rođendane, a ova poznata pjevačica pronašla je i ime za dijete

Osim što je ikona zdravog života, Ana je i uspješna kazališna i televizijska glumica, brižna majka sina Marata te supruga poznatog splitskog psihijatra Borana Uglešića. Svojim životom svakodnevno dokazuje kako je uz dobru organizaciju i pozitivan stav moguće uspješno balansirati između zahtjevne karijere, obiteljskih obaveza, kontinuiranog obrazovanja i brige o sebi. Poznata je i po svom istančanom modnom ukusu, ali i humanitarnom angažmanu, poput organizacije buvljaka za pomoć slijepim i slabovidnim osobama.

FOTO Prepoznajete li našu poznatu pjevačicu s fotografije? Proslavila se u kultnom bendu, a evo kako izgleda danas

Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju oduševljeni komentari. Pratitelji i prijatelji obasuli su je komplimentima i vatrenim emotikonima, a jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je "Direktoriceeee", savršeno opisujući dojam moćne i ispunjene žene koji Ana ostavlja.