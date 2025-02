VIDEO Evo kako je rečenica 'Koji ti je datum rođenja' iz Gospodina Savršenog postala viralna

Početkom ovog mjeseca na programu RTL televizije s prikazivanjem je počela četvrta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a dame se ovaj put bore za srce dva Bachelora - Šime Eleza iz Splita i Miloša Mičovića iz Beograda. Kako to obično biva, ovakvi formati znaju proizvesti zanimljive situacije koje se brzinom munje rašire društvenim mrežama. Tako je u najnovijoj sezoni upravo natjecateljica Laura Prgomet bila ta koja je prva poljubila Šimu, što je izazvalo lavinu komentara i reakcija, kako ostalih natjecateljica, tako i gledatelja.

Naime, Laurin osebujan smijeh, grimase, i sada već legendarno pitanje "Koji ti je datum rođenja?", postali su viralni, a u klubovima se čak vrte i remiksi s njezinim izjavama. Primjerice, na popularnoj društvenoj mreži TikTok korisnik je objavio video iz jednog noćnog kluba u Splitu, koji je u svega nekoliko dana skupio preko 1,6 milijuna pregleda i bezbroj oduševljenih komentara. - "Nešto najjače do sad", "Pa je li realno??", "Prejako", "Prelegendarno" - samo su neke od reakcija. Riječ je o trenutku u kojem Lucija na večeri na kojoj je pao poljubac pita Šimu za datum rođenja kako bi mogla odrediti što je on po horoskopu. Šime oklijeva s odgovorom, no Laura nastavlja biti uporna. Razlog što je konkretna situacija postala viralna jest Laurin izgovor riječi i gestikulacije.

Ovaj fenomen proširio se i na susjednu Bosnu i Hercegovinu. Minicakes.ba, TikTok profil, kako u opisu piše, prve trgovine s bento tortama na Balkanu, objavio je tortu na čijem vrhu crnim slovima stoji ispisano Laurino pitanje, dok u pozadini čujemo audio snimku iz showa. Naravno, i ova objava privukla je velik broj pregleda, ponajviše zahvaljujući svojoj domišljatosti i kreativnosti.

Na istoj društvenoj mreži ubrzo se oglasila i sama Laura putem vlastitog profila koji broji preko 17 tisuća pratitelja i pokazala kako se zna našaliti na svoj račun. Neke njezine reakcije na trend kojeg je sama pokrenula pregledane su i preko milijun puta. U jednoj se pojavljuje i i njezin pas, pomeranac Stormy. Možete ih vidjeti na poveznicama ispod.

Podsjetimo, autorica ove viralne izjave je Laura Prgomet, 24-godišnja djevojka iz Dugog Sela. Iako je široj javnosti postala poznata tek sudjelovanjem u popularnom reality showu RTL-a, neki su je gledatelji prepoznali s prošlogodišnjeg natjecanja za Kraljicu Zagreba. Iako nije osvojila titulu, koju je tada ponijela Lanett Whitney, Laurino sudjelovanje na izboru ljepote svakako je pridonijelo njezinoj prepoznatljivosti.

Laurina popularnost nije ograničena samo na televizijske ekrane. Na Instagramu je prati više od 46 tisuća ljudi, iako joj je profil zatvoren za javnost. Osim toga, pojavljuje se i u glazbenom spotu za pjesmu "Zavjet" Nikole Markovića (poznatog i kao Dzoni).

Laura se nije libila progovoriti o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula. Putem društvenih mreža, otvoreno je priznala: - Prva i jedina estetska operacija su mi grudi. Osim toga, imam filere u usnama, ali to nije operacija. I to nije botoks kao što vidim da se komentira danima - otkrila je.

Četvrta sezona "Gospodina Savršenog", snimana na prekrasnom grčkom otoku Rodosu, donijela je novu dimenziju u potrazi za ljubavlju. Ove godine, gledatelji imaju priliku pratiti ne jednog, već dva "Gospodina Savršena": Šimu Eleza, 26-godišnjaka iz Splita, i Miloša Mićovića, 36-godišnjaka iz Beograda. Šime, s mediteranskim šarmom, i Miloš, s kombinacijom intelekta i umjetničke duše, bore se za naklonost natjecateljica, uključujući i Lauru.

Hoće li Laura pronaći ljubav u "Gospodinu Savršenom"? Ostaje nam za vidjeti. Bez obzira na ishod showa, jedno je sigurno: Laura Prgomet ime je koje ćemo još dugo pamtiti. Njezina autentičnost, bez obzira na podijeljena mišljenja, osigurala joj je mjesto u središtu pozornosti, a njezina daljnja karijera, bilo na televiziji, društvenim mrežama ili nekom drugom području, zasigurno će biti zanimljiva za pratiti.

