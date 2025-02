Prepoznajete li je? Mirjana Mikulec izgledala je potpuno drugačije, prisjetila se početka karijere

Mirjana Mikulec danas je poznato ime u svijetu dizajna interijera, ali i televizije. Ova nagrađivana dizajnerica interijera široj javnosti poznata je po svojoj televizijskoj pojavnosti i emisiji "InDizajn" u kojoj daje brojne savjete i pokazuje rješenja. Ova emisija emitira se dug niz godina, a Mirjana je svojim radom zaslužila mnogo nagrada među kojima su i one međunarodne. No, početak karijere ove plavokose Zagrepčanke, baš kao ni jedan početak, nije bio lak. Mirjana se tako na Instagramu prisjetila kako je to izgledalo i kako se osjećala na samim počecima.

- Ajme, kako sam izgledala na početku karijere – nisam mislila da ću ovo ikad podijeliti s vama, ali evo, da vidite koliko mi je naraslo samopouzdanje! - napisala je Mirjana Mikulec u svojoj objavi na Instagramu te pokazala nekoliko kadrova sa samih početaka njezine karijere. Dodavši nekoliko emotikona koji plaču od smijeha Marijana je navela:

- Strah od kamere bio je ogroman, ali 20 godina kasnije, nakon rada na sebi i pomicanja granica, stvari su se malo promijenile. Sve je moguće kad se odvažiš na nešto i ustraješ u tome...čak i naučiti što s rukama dok pričaš pred kamerom! Nikad nije kasno za rast – fizički, psihički i profesionalno - zaključila je.

Na samom početku Mirjana je imala dugu smeđu kosu, a nosila je i šiške. A baš kao i njezina frizura, i stajling joj je bio drugačiji te je nosila crne krojene hlače, košulju i kravatu.

Podsjetimo, Mirjana je ranije govorila o ključu uspjeha svoje emisije.

- U nastojanju da iz sezone u sezonu budemo sve bolji. Nakon svake sezone, pa čak i epizode, inzistiram na tome da sljedeća bude drukčija i informativnija od druge. Uz to, nastojimo da svatko pronađe nešto za sebe pa prikazujemo primjere luksuznijih stanova jednako kao i rješenja za svačiji džep. Mislim da gledatelji to prepoznaju - rekla je za Večernji list i otkrila gdje pronalazi inspiraciju.

- Hm, inspiracija nije nešto što dođe kada je trebate, ali nekako se uvijek vratim prepuna dojmova, ideja i kreativne energije nakon putovanja. Nedavno sam posjetila Kopenhagen koji je doista drukčiji od svih gradova koje sam posjetila, a kako sam po prirodi romantična, moja je vječna inspiracija Pariz - otkrila je.

