Slavni glazbenik šokirao obožavatelje: 'Jako sam bolestan. Za mene je gotovo'

Phil Collins, bivši pjevač i bubnjar Genesisa, otvoreno je progovorio o svom zdravstvenom stanju i rekao da nema želju, niti fizičke mogućnosti, vratiti se u studio. „Cijelo vrijeme razmišljam kako bih trebao sići u studio i vidjeti što će se dogoditi. Ali nemam više tu glad. Stvar je u tome da sam bolestan, jako bolestan...“, rekao je za Mojo. Novinar koji ga je intervjuirao primijetio je da mu je glas bio oslabljen na trenutak prije nego što je nastavio govoriti o svom zdravlju. Collins je 2007. godine pretrpio ozljedu kralježnice koja je dovela do oštećenja živaca. Kasnije je prošao operaciju leđa, nakon koje je razvio ozljedu živca u stopalu, što mu otežava hodanje. Deset godina nakon toga, ozlijeđen je i na glavi, a stanje njegovog zdravlja pogoršalo se tijekom posljednje turneje Genesisa koja je završila 2022. godine. Tijekom turneje, Collins je pjevao sjedeći, dok je bubnjeve svirao njegov sin Nic. Iako je i dalje uključen u glazbene projekte, Phil je izjavio da više neće svirati bubnjeve zbog fizičkih ograničenja.

„Jedva mogu držati palicu u ruci. Fizički sam dosta ograničen, što je jako frustrirajuće“, rekao je prije nekoliko godina. Collins je postao glavni vokal benda nakon što je Peter Gabriel napustio Genesis. Gabriel je prisustvovao posljednjem koncertu benda u O2 Areni, pohvalivši izvedbu, iako je priznao da Phil nije bio u formi kao ranije.

O svom zdravlju, Collins je govorio i u dokumentarcu „Phil Collins: Drummer First“, koji je snimio nakon završetka Genesisove turneje. „Još uvijek mi nije do kraja sjelo. Cijeli život sam svirao bubnjeve. Odjednom ne moći to raditi – to je šok. Ako se jednog dana probudim i mogu držati palice, pokušat ću ponovno. Ali osjećam da sam iscrpio sve mogućnosti“, ispričao je. Collins je također progovorio o odlasku Petera Gabriela iz benda. Tada je priznao da nije bio svjestan utjecaja koji će taj potez imati na grupu. „Iskreno, mislio sam da možemo nastaviti kao instrumentalni bend. Naravno, ostali se nisu složili“, rekao je.

Genesis je nakon Gabrielova odlaska postao još uspješniji, a Collins je istaknuo: „Ljudi često sugeriraju da smo namjerno postali komercijalniji. Nismo. Jednostavno prije nismo znali napisati hit-singlove." Phil se prisjetio i posljednjeg koncerta Genesisa, koji je obilježen neočekivanim trenutkom. Tijekom turneje, Collins je odmah nakon nastupa odlazio kući, ali je nakon tog posljednjeg koncerta odlučio ostati s ostatkom benda. „Popili smo nekoliko pića, jeli curry... Kad sam se spremao otići, Tony Banks me zagrlio. Mislim da to nikada nije učinio. Bilo mi je baš slatko", ispričao je.

