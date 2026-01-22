FOTO Nives Ivanišević pozirala u badiću usred snijega: Za savršene fotografije zaslužan je suprug Goran

Radijska voditeljica Nives Ivanišević podijelila je s pratiteljima trenutke s obiteljskog odmora na popularnom skijalištu. Dok ona uživa u grijanom bazenu okruženom snijegom, iza objektiva se našao njezin suprug, teniski as Goran Ivanišević. Podijelila je seriju fotografija s obiteljskog odmora u Italiji, točnije na poznatom skijalištu Plan de Corones, poznatijem kao Kronplatz. Nives je pozirala u svijetloplavom kupaćem kostimu, uživajući u vanjskom grijanom bazenu dok je okružuje idiličan snježni krajolik. Prizori pare koja se diže iz tople vode u kontrastu s hladnim planinskim zrakom stvaraju dojam prave zimske bajke.

Uz objavu je kratko napisala "Savršen dan na bazenu", no ono što je objavi dalo poseban šarm jest otkriće tko je autor ovih zapaženih fotografija. Nives je otkrila da se iza objektiva nalazio njezin suprug, proslavljeni tenisač Goran Ivanišević. Svojim je pratiteljima kroz duhovit dodatak dala uvid u njihovu internu šalu: "Fotografu je najdraža zadnja, mutna", napisala je, referirajući se na posljednju, pomalo zamućenu fotografiju u nizu, koja odiše spontanošću i opuštenom atmosferom. Ovaj simpatični detalj izazvao je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su Nives obasuli komplimentima na račun izgleda, poručivši joj da je "prelijepa" i "top", no mnogi su se osvrnuli i na Goranove fotografske vještine.

"Blago fotografu", jedan je od komentara, dok su drugi pohvalili njegov talent. "Great photography Goran!!", napisao je jedan pratitelj na engleskom jeziku, a drugi se našalio: "Kupi mu fotić, dobro mu ide". Odmor u Italiji došao kao savršen predah za obitelj Ivanišević. Nakon što je Goran završio s intenzivnim trenerskim angažmanima koji su ga vodili diljem svijeta, posljednjih mjeseci provodi više vremena u Zagrebu s obitelji. Dok je u tijeku Australian Open, jedan od najvećih teniskih turnira, Goran je očito svoje prioritete usmjerio na suprugu Nives i sina Olivera, koji je u rujnu prošle godine krenuo u prvi razred osnovne škole. Nives je i ranije je ovog siječnja dijelila "zimske razglednice", pokazujući kako obitelj uživa u snježnim radostima, a ove fotografije s Kronplatza samo su nastavak te priče.