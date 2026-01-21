Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 240
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAT U OBITELJI BECKHAM

Victoria Beckham oglasila se prvi put nakon optužbi! Evo kako je reagirala na sinovu objavu

Brooklyn Peltz Beckham, sin Davida i Victorije Beckham, optužuje roditelje da pokušavaju "uništiti" njegov brak
Foto: Veeren -Christophe Clovis / Best
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 23:00

Nakon što je njezin najstariji sin Brooklyn iznio niz teških optužbi na račun roditelja, modna dizajnerica oglasila se na Instagramu. Umjesto da se osvrne na obiteljsku dramu, odigrala je na kartu potpune ignorancije

Dok javnost čeka odgovor na šokantne optužbe koje je njihov najstariji sin Brooklyn (26) iznio protiv njih, Victoria (51) i David (50) Beckham biraju liniju manjeg otpora. Modna dizajnerica danas je prekinula medijsku šutnju, ali ne kako bi se obranila od sinovih tvrdnji, već kako bi na Instagramu uputila emotivnu čestitku svojoj dugogodišnjoj prijateljici i kolegici iz grupe Spice Girls, Emmi Bunton, povodom njezinog 50. rođendana. Također, popularna Posh Spice reagirala je na sinovu objavu, ali ne Brooklynovu već onu mlađeg Cruza (20), koji se putem priče na Instagramu pohvalio rasprodanim koncertom u Londonu, na što je Victoria kratko odgovorila "Wow!". 

Mnogi su ovaj potez protumačili kao strateški pokušaj očuvanja imidža brenda Beckham i izbjegavanja javnog prepucavanja s vlastitim djetetom. Sličnu je taktiku primijenio i David, koji se na društvenim mrežama oglasio čestitkama bivšim nogometnim suigračima.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Brooklyn je u ponedjeljak na šest stranica Instagram priče iznio niz teških optužbi, tvrdeći da su mu roditelji "beskrajno pokušavali uništiti" brak sa suprugom Nicolom Peltz. Prema njegovim riječima, drama je kulminirala na njihovom vjenčanju 2022. godine, kada je Victoria navodno u zadnji čas otkazala šivanje Nicoline vjenčanice, a potom mu i "otela" prvi ples. Brooklyn tvrdi da ga je pjevač Marc Anthony pozvao na ples s majkom, koja se ponašala "vrlo neprimjereno" i tako ga ponizila pred 500 uzvanika. Optužio je roditelje i da su ga tjednima prije vjenčanja pokušavali podmititi da se odrekne prava na vlastito ime te da je njegova majka namjerno dovodila žene iz njegove prošlosti kako bi se Nicola osjećala neugodno.

Tajne koje su godinama skrivali: Brooklyn Beckham šokirao svijet optužbama protiv roditelja
Brooklyn Peltz Beckham, sin Davida i Victorije Beckham, optužuje roditelje da pokušavaju "uništiti" njegov brak
1/13

Raskolu se ne vidi kraj. Brooklyn je potvrdio da trenutačno ne želi pomirenje te da je roditelje i braću blokirao na društvenim mrežama, a sva buduća komunikacija odvija se isključivo preko odvjetnika. "Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta tjeskoba je nestala. Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom ili bilo kakvom vrstom manipulacije", poručio je, dodavši da je pronašao mir. Dok obitelj šuti, Brooklynu je podrška stigla i s neočekivane strane, od Rebecce Loos, bivše asistentice njegova oca, koja je poručila da "istina uvijek izađe na vidjelo".

Cijela situacija djeluje još dramatičnije u usporedbi s ne tako davnim objavama. Obožavatelji su se prisjetili Victorijine rođendanske čestitke Nicoli iz siječnja 2024., u kojoj ju je nazvala "najdražom snahom" i "najboljom plesnom partnericom". Taj kontrast između nekadašnjih izraza ljubavi i sadašnjih teških optužbi ostavlja javnost s pitanjem tko je u ovoj obiteljskoj sagi bio iskren, a tko je, kako se čini, samo glumio za kamere.
Ključne riječi
showbiz obitelj drama Brooklyn Beckham David Beckham victoria beckham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Prije to?no 10 godina preminuo je legendarni Kemal Monteno
SJEĆANJE NA LEGENDU

Prošlo je 11 godina od smrti Kemala Montena: Neponovljivi šarmer čiji se duh nikad nije gasio

Njegov kantautorski opus je golem, a njegov utjecaj nemjerljiv. Ne samo da je stvorio neke od najljepših pjesama zabavne glazbe, već je svojim talentom obogatio karijere najvećih imena scene. Napisao je antologijske hitove za Zdravka Čolića, poput pjesme "Sinoć nisi bila tu", za legendarne Indexe "Bacila je sve niz rijeku", a surađivao je s Arsenom Dedićem, Oliverom Dragojevićem, Terezom Kesovijom, Gabi Novak i mnogim drugima

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Video sadržaj
7
NESLUŽBENA HIMNA

Thompson otkrio kako je nastao njegov veliki hit: 'Supruga je plakala, sin Ante je imao širok osmijeh na licu'

Ako su točni medijski navodi da je g. Maraš to izjavio, onda je to i nepromišljeno i smiješno, jer valjda svi znaju da pjesmu izvodimo Hrvatske ruže i ja. I da je Neno Ninčević napisao tekst, a ja glazbu, aranžman i da sam bio producent pjesme. Ja sam autor glazbe, producent pjesme i aranžer te sam je radio od početka do kraja, rekao je glazbenik

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!