Victoria Beckham oglasila se prvi put nakon optužbi! Evo kako je reagirala na sinovu objavu

Dok javnost čeka odgovor na šokantne optužbe koje je njihov najstariji sin Brooklyn (26) iznio protiv njih, Victoria (51) i David (50) Beckham biraju liniju manjeg otpora. Modna dizajnerica danas je prekinula medijsku šutnju, ali ne kako bi se obranila od sinovih tvrdnji, već kako bi na Instagramu uputila emotivnu čestitku svojoj dugogodišnjoj prijateljici i kolegici iz grupe Spice Girls, Emmi Bunton, povodom njezinog 50. rođendana. Također, popularna Posh Spice reagirala je na sinovu objavu, ali ne Brooklynovu već onu mlađeg Cruza (20), koji se putem priče na Instagramu pohvalio rasprodanim koncertom u Londonu, na što je Victoria kratko odgovorila "Wow!".

Mnogi su ovaj potez protumačili kao strateški pokušaj očuvanja imidža brenda Beckham i izbjegavanja javnog prepucavanja s vlastitim djetetom. Sličnu je taktiku primijenio i David, koji se na društvenim mrežama oglasio čestitkama bivšim nogometnim suigračima.

Podsjetimo, Brooklyn je u ponedjeljak na šest stranica Instagram priče iznio niz teških optužbi, tvrdeći da su mu roditelji "beskrajno pokušavali uništiti" brak sa suprugom Nicolom Peltz. Prema njegovim riječima, drama je kulminirala na njihovom vjenčanju 2022. godine, kada je Victoria navodno u zadnji čas otkazala šivanje Nicoline vjenčanice, a potom mu i "otela" prvi ples. Brooklyn tvrdi da ga je pjevač Marc Anthony pozvao na ples s majkom, koja se ponašala "vrlo neprimjereno" i tako ga ponizila pred 500 uzvanika. Optužio je roditelje i da su ga tjednima prije vjenčanja pokušavali podmititi da se odrekne prava na vlastito ime te da je njegova majka namjerno dovodila žene iz njegove prošlosti kako bi se Nicola osjećala neugodno.

Raskolu se ne vidi kraj. Brooklyn je potvrdio da trenutačno ne želi pomirenje te da je roditelje i braću blokirao na društvenim mrežama, a sva buduća komunikacija odvija se isključivo preko odvjetnika. "Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta tjeskoba je nestala. Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom ili bilo kakvom vrstom manipulacije", poručio je, dodavši da je pronašao mir. Dok obitelj šuti, Brooklynu je podrška stigla i s neočekivane strane, od Rebecce Loos, bivše asistentice njegova oca, koja je poručila da "istina uvijek izađe na vidjelo".

Cijela situacija djeluje još dramatičnije u usporedbi s ne tako davnim objavama. Obožavatelji su se prisjetili Victorijine rođendanske čestitke Nicoli iz siječnja 2024., u kojoj ju je nazvala "najdražom snahom" i "najboljom plesnom partnericom". Taj kontrast između nekadašnjih izraza ljubavi i sadašnjih teških optužbi ostavlja javnost s pitanjem tko je u ovoj obiteljskoj sagi bio iskren, a tko je, kako se čini, samo glumio za kamere.