VIDEO Ella Dvornik progovorila o traumama koje ima od bivšeg: Jedan od najtežih oblika povrjeđivanja

Influencerica Ella Dvornik, nakon turbulentnog razdoblja, otvorila je dušu na društvenim mrežama i progovorila o mračnoj strani bivših veza te okrutnom psihičkom zlostavljanju koje je doživjela. Potaknuta noćnim morama i flashbackovima, Ella je na Instagramu pokrenula ovu tešku temu, upitavši pratitelje jesu li ikada doživjeli "tretmane šutnje" kao oblik kazne ili način na koji se partner branio. - Je li vam to bio problem? Je li vam bilo okej? Jeste li postali anksiozni? Je li na ikoji način utjecalo na vaše mentalno stanje ili vam je možda otežalo nove veze? Ako imate iskustva s tim, baš me zanima što vi imate za reći na tu temu - upitala je, nakon čega su uslijedile brojne potresne ispovijesti njezinih pratitelja koji su se prepoznali u bolnom iskustvu.

Influencerica je priznala da joj je jedan bivši partner, čiji identitet nije otkrila, priređivao takve mučne epizode. Opisala je to ponašanje kao jedan od najtežih oblika povrjeđivanja, istaknuvši kako je zbog toga proživljavala teške trenutke te čak razmišljala o tome da si naudi. Tretman šutnjom je suptilan, ali iznimno razoran oblik emocionalne manipulacije koji kod žrtve stvara osjećaj nemoći, zbunjenosti i krivnje.

Lavina komentara potvrdila je da je riječ o raširenom obliku zlostavljanja. - Definitivno utječe na mentalno stanje… Anksioznost, ljutnja, nemoć - glasio je jedan od komentara. Drugi su također istaknuli kako je to jedan od najtežih oblika povređivanja te da se prava ljubav gradi razgovorom, a ne kažnjavanjem. Mnogi su zaključili kako takvo ponašanje izaziva bijes zbog nemogućnosti rješavanja problema.

Ova ispovijest nije izoliran slučaj. Ella je u videu na YouTubeu ranije otkrila da je u prošlosti bila žrtva psihičkog, fizičkog pa i seksualnog zlostavljanja. Priznala je kako je dugo ostajala u takvim toksičnim odnosima jer nije znala za bolje, živeći za rijetke dobre trenutke, što pokazuje koliko takvi obrasci ponašanja mogu ostaviti trajne posljedice.

– U srednjoj školi imala sam dečka s kojim sam bila dosta dugo, godinu, godinu i pol, možda i dvije, ne znam. I bilo nam je stvarno super, sve je bilo dobro, ali on se samo prestao javljati jedan dan. Doslovno ni poruka, ništa, znači ne odgovara čovjek ni na što. Ne znam je li se to ikome dogodilo, to je grozno. Ja mislim da nisam goru duševnu bol u tom periodu osjetila. To je trajalo negdje dva tjedna, ja sam doslovno 'pukla'. Dobila sam gripu, pričala sam s mjesecom, nisam mogla spavati, nisam spavala 10 dana. Mene je to toliko istraumatiziralo - rekla je. Ispričala je kako su se za dva tjedna našli, nakon što mu je poslala gomilu poruka te da je razlog prekida bila druga cura. Priznala je da se nakon toga osjećala kao da je nebitna jer je samo tako netko može zaboraviti nakon dvije godine veze. Nakon toga neko vrijeme bila je sama, a kaže kako joj je to bio najgori period u životu. Išla je na dejtove, no bila je sama, bilo joj je dosadno i imala je poremećaj u prehrani. Ostatak Elline potresne ispovijesti možete pročitati OVDJE.