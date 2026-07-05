Promjena plana: Princ Harry dolazi u London, ali Meghan i djeca ga neće pratiti iako je to bilo najavljeno

Princ Harry, mlađi sin britanskog kralja Charlesa, doputovat će idući tjedan u London bez supruge Meghan i njihovo dvoje djece, Archieja i Lilibet, doznao je AFP od izvora bliskog vojvodi od Sussexa. Taj posjet, prvotno najavljen sa suprugom i djecom, trebao je biti njihov prvi zajednički obiteljski boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon četiri godine. Spomenuti izvor nije naveo nikakav razlog za izostanak Meghan i dvoje djece tijekom ovog boravka u Londonu. Par, koji od 2020. godine živi u Kaliforniji nakon burnog prekida odnosa s kraljevskom obitelji, planirao je ovo putovanje u sklopu priprema za Igre Invictus koje bi se trebale održati 2027. godine u Birminghamu, u središnjoj Engleskoj. Igre Invictus utemeljene su pod pokroviteljstvom princa Harryja za ranjene ili oboljele vojne veterane iz oko 25 zemalja. Međutim, britanski mediji već danima pišu o nezadovoljstvu princa Harryja zbog izostanka policijske zaštite za njega i njegovu obitelj. To je pitanje jedan od glavnih uzroka napetosti između njega i kraljevske obitelji.

Nakon napuštanja službenih dužnosti Harry i Meghan izgubili su stalnu policijsku zaštitu koja je osigurana za aktivne članove obitelji Windsor, a koju plaćaju britanski porezni obveznici, jer je Ministarstvo unutarnjih poslova odlučilo da će se o zaštiti odlučivati od slučaja do slučaja. Princ je tu odluku osporavao pred sudovima, ali je njegova tužba odbijena. Prema pisanju britanske novinske agencije PA, princ je navodno podnio službeni zahtjev za policijskom zaštitom, ali je on odbijen. List The Sun objavio je u subotu da se princ i njegova obitelj trenutačno nalaze u Europi te da se još uvijek nadaju realizaciji putovanja u Ujedinjeno Kraljevstvo „u ovom ili onom obliku”. Pozivajući se na izvor blizak paru, taj tabloid tvrdi da su Harry i Meghan planirali zajedno posjetiti londonsku bolnicu, no princ će tamo sada otići sam „iz sigurnosnih razloga”.

BBC je ranije objavio da je Karlo III. pozvao vojvodu i njegovu obitelj da borave u jednoj od kraljevskih rezidencija. Zasad nije poznato je li predviđen susret s kraljem. Monarh je svoje unuke posljednji put vidio tijekom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II. 2022. godine. Princ Harry, koji ima 41 godinu, sam se u više navrata vraćao u Ujedinjeno Kraljevstvo. Kralja Charlesa vidio je dvaput: u veljači 2024. godine, odmah nakon što je objavljeno da suveren boluje od raka, te potom u rujnu 2025. godine, kada je bio pozvan na čaj s ocem u njegovoj londonskoj rezidenciji Clarence House.