Tko je prezgodna glumica iz 'Baywatcha' koja je posjetila Hrvatsku? Pomolila se u crkvi i fotografirala se sa svećenikom

Američka manekenka i glumica Brooks Nader iskoristila je stanku od snimanja novog "Baywatcha" za odmor na hrvatskoj obali, a uživala je u Dubrovniku. Iako na Instagramu an početku nije izravno otkrila lokaciju, iz objavljenih fotografija pratiteljima je bilo jasno gdje se nalazi zbog katedrale sv. Vlaha. Brooks je razgledavala povijesnu jezgru grada, a dodatnu pozornost privukli su i kadrovi luksuznog prijevoznog sredstva kojim je stigla u Hrvatsku. Naime, Nader je u Dubrovnik doputovala jahtom, a na društvenim mrežama pokazala je i unutrašnjost plovila te pogled na more uz jutarnje buđenje. Kasnije je objavila još fotografija na kojima je pokazala da se došla pomoliti u crkvu, a fotografirala se i sa svećenikom.

Iako je u Americi popularna već dulje vrijeme, Hrvati su je prvo zapazili kao gošću vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, koji su također posjetili brojne gradove na našoj obali sa svojim društvom. Kasnije je prašinu podigla vijest da će upravo ona biti jedna od spasiteljica u crvenom kostimu u novoj verziji serije "Baywatch". Brooks je manekenka najpoznatija po poziranju za Sports Illustrated Swimsuit Issue. Angažman je dobila nakon pobjede na natjecanju Swim Search 2019. godine, a potom se pojavila u časopisu 2020., 2021. i 2022. godine. Ostvarila je značajan uspjeh u svojoj manekenskoj karijeri 2023. godine kada je postala djevojka s naslovnice za Sports Illustrated uz Kim Petras, Megan Fox i Marthu Stewart. Rođena je u Baton Rougeu u Louisiani, najstarija je od četiri kćeri financijskog savjetnika za Wells Fargo (poznatu agenciju za financije u Americi) Breauxa Gardnera Nadera i njegove supruge Holland Pyor Greene. Nakon završene srednje škole upisala se na sveučilište Tulane.

Uz to što je manekenka, Brooks je prije "Spasilačke službe" imala i kratku glumačku karijeru te se pojavila u akcijskom kriminalističkom filmu Backtrace iz 2018. godine. Uz to, lansirala je kolekciju nakita s brendom Electric Picks i osnovala Home by BN, brend za dizajn interijera i uređenje doma. Natjecala se u showu "Ples sa zvijezdama" gdje je joj je partner bio Gleb Savchenko i završila na devetom mjestu. Zanimljiv je i njezin ljubavni život. Ova 29-godišnjakinja iza sebe već ima jedan brak. Brooks Nader i Billy Haire proveli su gotovo desetljeće zajedno prije razvoda 2024. godine. Njihov prvi spoj u New Yorku bio je prava katastrofa: Haire je kasnio, a Nader je zbog iznenadne bolesti pobjegla sa spoja. "Pojela sam prvi zalogaj sushija i odjurila u kupaonicu gdje sam nekontrolirano povraćala", prisjetila se manekenka. Unatoč lošem početku, par se vjenčao 2019. u New Orleansu.

Nakon pet godina braka, objavili su razlaz koji je bio sporazuman. "Odluka o razvodu bila je iznimno teška, jer razlog nije bio nedostatak ljubavi", izjavila je Nader u podcastu The Viall Files. Danas je Haire zaručen s Naomie Olindo, dok je Nader svoj zaručnički prsten simbolično preoblikovala u prsten za mali prst nakon što je razvod službeno okončan 2025. godine. Manje od dva mjeseca nakon razvoda Brooks Nader viđena je u društvu princa Konstantina-Aleksiosa. Manekenka je kraljevskog nasljednika, inače sina prijestolonasljednika Pavlosa i princeze Marie-Chantal, dovela na vjenčanje Olivije Culpo i Christiana McCaffreyja na Rhode Islandu krajem lipnja 2024. Par je snimljen u prisnim trenucima, a Vogue je objavio fotografije na kojima se drže za ruke.

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Ubrzo su uslijedile glasine o romansi s Tomom Bradyjem nakon zajedničkog pojavljivanja na White Partyju Michaela Rubina. Izvor za medije potvrdio je da su se viđali neobavezno, no veza nije postala službena zbog različitih stilova života. Prvu ozbiljniju romansu nakon razvoda Nader je ostvarila s Glebom Savchenkom tijekom 33. sezone showa Dancing with the Stars. Iako su ih pratili poljupci u backstageu i zajedničke tetovaže, odnos je bio buran. Nakon prekida u listopadu 2024. i kratkog pomirenja, konačni razlaz uslijedio je u travnju 2025. uz optužbe o nevjeri koje je Nader opisala kao "toksične".

Ljeto 2025. donijelo je nove spekulacije. Na US Openu njezine su sestre zadirkivale javnost porukama koje Brooks dobiva od sportaša, sugerirajući da je riječ o Janniku Sinneru. Ipak, manekenka se u emisiji Jimmy Kimmel Live! našalila na račun rivalstva Sinnera i Alcaraza, da bi njezina sestra kasnije za medije potvrdila da je Alcaraz ipak "glavni". Nader je te glasine prokomentirala zagonetno, ističući da je hodanje danas relativan pojam. Najnovije poglavlje započelo je u ožujku 2026., kada je Nader povezana s glumcem Taronom Egertonom. Manekenka i glumac iz Kingsmana snimljeni su zagrljeni nakon večere u Santa Monici. Ljubav nije potrajala, a Brooks je navodno sada opet slobodna.