Thompson se prisjetio povijesnog koncerta na Hipodromu: 'Ostavio je veliki trag u mom životu'

Točno godinu dana nakon spektakularnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu Marko Perković Thompson na društvenim se mrežama zahvalio svojim vjernim fanovima. "Prošlo je godinu dana... Kad se sjetim suza krene, zamirišu uspomene...", započeo je svoju objavu Thompson i podijelio seriju fotografija koje dočaravaju atmosferu te večeri - od pozornice okupane vatrometom do emotivnih trenutaka s bendom i vjernom publikom. U poruci je istaknuo koliko mu taj koncert znači. "Prošlo je godinu dana i taj koncert je, zahvaljujući vama koji ste prepoznali moj rad, ostavio veliki trag u mojoj karijeri, u mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni. To je lijepo za osjetiti. Hvala vam još jednom na potpori i što pratite naš rad!", napisao je Thompson.

Koncert o kojem Thompson govori nije bio samo još jedan nastup u njegovoj bogatoj karijeri. Događaj na zagrebačkom Hipodromu ostat će upamćen kao jedan od najvećih glazbenih spektakala ikada održanih u Hrvatskoj. Prema medijskim izvještajima, okupio je nevjerojatnih pola milijuna posjetitelja, čime je postao jedan od najposjećenijih koncerata s naplatom ulaznica na globalnoj razini. Organizacija takvog masovnog okupljanja zahtijevala je opsežne sigurnosne mjere i posebnu regulaciju prometa u cijelom gradu, što svjedoči o njegovom značaju. Fotografije s objave, koje prikazuju ogromnu pozornicu, pirotehniku i rijeku ljudi, samo su djelić atmosfere koja je te večeri vladala u Zagrebu, a koja je mjesecima prije samog koncerta izazivala golemu pažnju javnosti i medija.

Koliko je taj koncert ostao u sjećanju publike, najbolje pokazuju komentari ispod Thompsonove objave. Poruke poput "nezaboravno, hvala", "duhovna obnova" i "kao da je jučer bilo" svjedoče o dubokoj povezanosti koju pjevač ima sa svojim obožavateljima. Neki su izrazili i želju za ponavljanjem takvog spektakla, s komentarom: "Marko Bog te blagoslovio i tvoju obitelj i tim želimo još jedan hipodrom!".

Inače, Thompson je ovog vikenda održao i koncert na stadionu u Zaprešiću. Koncert je otvorio pjesmom "Ustani iz sjene", a na prve taktove pjesme publika mu se odmah pridružila i njegov dolazak na pozornicu popratila je pljeskom, a prva pjesma je bila popraćena i pirotehničkim efektima. Sljedeća pjesma koju je izveo izazvala je jednako oduševljenje, a riječ je o pjesmi "Ravnoteža". "Hvaljen Isuse i Marija, dragi prijatelji i narode lipo vas je vidit, ne znam kako izraziti svoje zadovoljstvo, puno vas je došlo slušati i gledati. Moram priznati da su me slike podsjetile na prošlogodišnji koncert na Hipodromu i taj koncert je ostavio veliki trag u mojoj karijeri i životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni, hvala vam na potpori i što pratite naš rad. Puno je ljudi radilo na tom koncertu, moj bend i ljudi koji sviraju sa mnom na bini i kojima se također zahvaljujem. Jesam li dobar ili nisam to vi procijenite, ali nastojim. Bitno je da se dogodilo nešto lijepo, neka se i večeras dogodi nešto lijepo, a imam osjećaj da hoće.", rekao je Thompson obraćajući se publici. Treća pjesma koju je izveo bila je "Dolazak Hrvata", a potom je uslijedila pjesma "Duh ratnika" te "Kletva kralja Zvonimira. Zatim je izveo pjesmu "E moj narode" sa svog istoimenog petog studijskog albuma koji je izdao 2002. godine, nakon čega je uslijedila pjesma "Početak". Pjesma "Nepročitano pismo" bila je sljedeća, a riječ je o pjesmi koja je inspirirana povijesnim događajem iz 1671. godine - oproštajnim pismom koje je hrvatski ban Petar Zrinski napisao svojoj supruzi Katarini večer prije svog pogubljenja. Nakon ove pjesme otpjevao je još jedan hit "Divu Grabovčevu".

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Prije nego je počeo pjevati pjesmu "Zaustavi se vjetre" pozvao je publiku da pjeva zajedno s njim, a zatim je otpjevao pjesmu "Put u raj" i "Neću izdat ja". Prije kraja pjesme "Neću izdat ja" Petar Buljan, član Thompsonovog pratećeg benda je rekao: "lako je zamisliti da smo anonimci, možda i misliš to. Radosna vijest je da u božjim očima nisi anonimac, ti si mu vrijedan i važan je. Znam za boga koji je zainteresiran. Možda na ovom koncertu ovdje večeras ti želi uputiti poziv; Adame gdje si, sine i kćeri gdje ste. Ako imaš nešto s čim se boriš i mučiš se, vrijeme je da pozoveš Isusa u taj odnos, u tu ovisnost, bilo koju buku da imaš Bog je dao sve za tebe, ne samo za mene, nego brate i sestro za tebe i zato neka ove riječi ne budu samo otpjevani stihovi, neka naš život bude ono što pjevamo jer Bog ne traži ni puni ni malo, on traži sve i tako neka bude u našim životima i kažemo amen."

Potom je zajedno s Thompsonom izveo pjesmu "Sine moj". "Ova je pjesma posvećena braniteljima koji su poginuli za našu slobodu i posebno se sjetimo branitelja iz Zaprešića", rekao je pjevač prije nego je otpjevao pjesmu "Bijeli križ". Nakon toga je s albuma "Hodočasnik" otpjevao pjesmu "Devedeset neke" te pjesme "Moj dida i ja", "Ako ne znaš šta je bilo", "Kralj Tomislav". Vrhunac je ipak uslijedio na prve taktove znamenite “Bojne Čavoglave”, koja je i ovaj put otvorena uz sporni poklik “Za dom spremni” i u publici su se u tom trenutku upalile brojne baklje. Na molbu publike potom je otpjevao "Anicu", a nakon toga "Ne varaj me", "Nema predaje", "Oluja". Nakon toga započela je pjesma "Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira", ali Thompson ju je prekinuo na samom početku. "Nekome je slabo, hitna neka dođe ovdje ispred mene, loše je nekome. Bit će sve u redu, bit će dobro.

Čuvajmo jedni druge, ne smije se ništa dogoditi nikome" prekinuo je pjesmu na početku, a nastavio nakon što je Hitna došla do osobe kojoj je pozlilo. Nakon toga otpjevao je "Geni kameni", "Moj Ivane", "Lipa Kajo", "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", "Pukni puško", "Prijatelji" i koncert je završio pjesmom "Lijepa li si". "Nama je bilo super večeras, a vama? Hvala vam što ste došli i pjevali cijelu večer s nama, hvala vam što se osjećalo zajedništvo i ljubav, sve ono što svatko žele, hvala vam na lijepoj atmosferi. Dragi Bog će dati da se sretnemo ponovno", poručio je Thompson publici na kraju koncerta.