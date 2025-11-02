Naši Portali
kupio je za 5000 eura

VIDEO Amerikanac koji uređuje kuću od 5000 eura u Zagorju: 'Na groznoj je lokaciji'

02.11.2025.
u 17:30

"Jako je lijepo ovdje, ali prvo što mi se dogodilo ovog jutra je da sam zapeo. Nisam uspio doći ni blizu kuće", rekao je uz kadrove koji su prikazivali kako mu automobil nije mogao krenuti iz blata

TikToker Justus Reed prvo se pojavio na našem Supertalentu, a onda oduševio svojom vijesti da seli u Hrvatsku. Vrhunac toga jest činjenica da je u Zagorju kupio kuću za 5000 eura te je sada uređuje. Svaki dio adaptacije dijeli na društvenim mrežama, a to prati tisuće ljudi. U posljednjim videima požalio se na lokaciju kuće jer do nje vodi neasfaltirani put, zbog čega često zapne u blatu. "Moja kuća od 5000 eura je na groznoj lokaciji. Jako je lijepo ovdje, ali prvo što mi se dogodilo ovog jutra je da sam zapeo. Nisam uspio doći ni blizu kuće", rekao je uz kadrove koji su prikazivali kako mu automobil nije mogao krenuti iz blata. No, brzo su mu susjedi uskočili u pomoć. Lokacija kuće postaje problematična i kad treba izvršiti dostave. Justus je pokazao da mu je stigao jacuzzi, no veliki kamion koji ga je dovezao nije mogao doći do kuće. Zato su opet uskočili susjedi i dostavili mu ga traktorom, što je pomalo nesvakidašnji prizor.

@justus_reid

A constant battle with the mud!

♬ original sound - Amerikanac
Naša glumica otvorila dušu: 'Nisam živjela kršćanski, od potpunog raspada spas sam našla u vjeri'
1/12

Podsjetimo, u jednom od nastavaka serijala o uređenju kuće, istaknuo je kako je ljeto gotovo, a kiša sve češća. Unatoč tome, radovi na obnovi kuće i dalje traju. Na snimci je pokazao kako je sa susjedima radio na gradnji terase, a kada je krenula kiša - prebacili su se unutra i radili na njegovoj sobi.

Morali su, naime, zakrpati zidove kroz koje su ranije provlačili kablove. Tada su ispod jednog zida otkrili iznenađenje - stari dimnjak kojeg su ipak odlučili demolirati. "Ovo je mala soba, trebamo dodatni prostor", kazao je govoreći o tome kako neće koristiti dimnjak. 

U videu kojeg je objavio nekoliko dana ranije, Reid je pokazao kako je izgledalo provlačenje struje u kući. Zbog toga je morao i nekoliko dana preseliti u iznajmljeni smještaj. Osim toga, pokazao je da napreduju i radovi u dvorištu.

Prije nego je postao viralna zvijezda Balkana, Justus je radio kao automehaničar - zanimanje koje je pretvorio u prvi serijal na društvenim mrežama još 2021. godine, popravljajući stare automobile. Život mu se promijenio nakon što je objavio video o legendarnom Yugu 45 i nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Justus se odazvao i ostao.
Danas kaže da Balkan doživljava kao svoj dom. Najviše voli jednostavnost života, prirodu, ćevape i ono najvažnije - ljude. "Gostoprimstvo i toplinu koju sam ovdje doživio ne mogu usporediti ni s čim drugim", priznaje Justus.

