Iz Praga u 'Ljubav je na selu' stiže svestrana Iris: 'Nešto sam između šumske nimfe i osobe koja se ne boji biti svoj lik'

U ponedjeljak od 21.40 sati na RTL-u s emitiranjem kreće 18. sezona omiljene 'Ljubav je na selu', a nove ljubavne priče ponovno će se pisati na imanjima diljem Lijepe Naše. Među šarolikim kandidatkinjama koje su pisale farmerima u nadi da će ih bolje upoznati je i simpatična i svestrana Iris.

Iris Živičnjak (31) rodom je iz Krapine, no prije šest godina zagorske je brege zamijenila magičnim Pragom. U njega se zaljubila još kao srednjoškolka kad ga je prvi put posjetila, a tijekom fakultetskih dana upravo je ondje otputovala na razmjenu studenata.

„Rodila se ljubav. Ne između mene i osobe, već između mene i Praga. Prag me očarao svojom poviješću, miksom modernog i gotičkog duha, to je jednostavno prekrasan grad. Tamo sam se prvi puta osjećala uistinu slobodno i obećala sam sama sebi da ću jednog dana tamo i živjeti. Po završetku diplomskog studija moderne povijest na FFZG-u, odmah sam krenula tražiti posao u inozemstvu. Zvijezde su se posložile te sam nasla posao u korisničkoj službi, za koji su tražili hrvatske govornike. I ostalo je povijest. Prag je grad moje duše, i jako sam sretna što mogu živjeti tamo“, ističe Iris, dodajući kako trenutno ne mašta o povratku u Lijepu Našu.

Iris se trenutačno bavi videomontažom te potporom i live streamovima konferencija, a u slobodno vrijeme izražava svoju kreativnost kroz različite vrste umjetnosti. „Prije dvije i pol godine otkrila sam egzotični ples i pole dance, i u tom stilu sam se našla. Ples vidim kao medij kroz koji mogu izraziti svoju kreativnost i emotivnost. Prema tome nekad radim i vlastite koreografije. Rijetko stanem i budem u trenutku, a to se dogodi kad plešem. Postojimo samo ja, glazba i moje tijelo. A nedavno sam krenula i na tečaj improvizirane glume, što nadopunjava ples i daje mi još više prilike da istražim emocije i izrazim se na pozornici“, govori.

FOTO Irena iz 'Ljubav je na selu' objavila fotku koja je iznenadila njene pratitelje: 'Sve sam imala, a sad jedva preživljavam':

Ova svestrana djevojka već se na prvi pogled ističe svojim izgledom, zaraznom energijom i karakterom, i to sjajno nosi.

„Rekla bih da je moj stil šarena kombinacija samopouzdanja, humora i malog bunta - nešto između šumske nimfe i osobe koja se ne boji biti svoj lik u ovom životu. Imamo samo jedan život, pa zašto ga ne bismo prilagodili po svom? Oduvijek sam željela drugačiju boju kose i voljela sam tetovaže i piercinge. Ne znam crtati, ali zato imam puno ideja i volim ih vidjeti izvedene na svojoj koži kao na platnu“, govori.

Dolazak u 'Ljubav je na selu' smatra novom životnom avanturom, a kako poručuje, gledatelji od nje u showu mogu očekivati otkačenost, iskrenost, avanturistički duh, s malom dozom kaosa i nestašnosti. Kad je o muškarcima riječ, Iris kaže kako voli pouzdane, emocionalno inteligentne, kreativne i izražajne tipove, sa smislom za humor, koji stvaraju, razmišljaju u metaforama i imaju iskru mašte u sebi. Kad je o fizičkom izgledu riječ, privući će je visoki, tamnokosi i fit muškarci, a jako voli i tetovaže. „Sviđa mi se kad muškarac ima dozu samopouzdanja i dominacije, ali uz poštovanje i sigurnost - volim kad se osjećam zaštićeno, ali ne i posjedovano. Cijenim neovisnost i strast prema nečemu; nije bitno čime se bavi, bitno je da gori za to. Humor i toplina su mi obavezni, kao i malo 'čudne' energije. I naravno, želim nekoga tko razumije moju potrebu za slobodom i ne boji se iskrenosti u odnosima“, ističe.

Život na selu i seoski poslovi nisu joj strani, no iako je spremna zasukati rukave, jednu stvar na farmi ipak ističe kao prioritet. „Ja bih najradije cijele dane mazila životinje“, šali se. Kojem je farmeru pisala i hoće li ga očarati svojim osebujnim karakterom, gledatelji će doznati već u ponedjeljak od 21.40 sati na RTL-u, u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.